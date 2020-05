Coronavirus: la situazione in Svizzera

Entre tanto, en el centro de conferencias del Gobierno Federal en Berna, su reemplazante, Stefan Kuster, hace su primera aparición junto a otros expertos, y advierte: "Debemos acostumbrarnos a la nueva normalidad y dejar atrás la otrora normalidad... distancia, distancia, distancia, es el principio a seguir, tal y como lo dijo la presidenta Simonetta Sommaruga. Y allí donde no se puede, se llama a la responsabilidad personal y colectiva".

Y es que, en abril habría sido el momento de su retiro, pero la situación no le permitió dejar el timón del barco en plena tormenta. Hoy, con aguas mucho más calmadas, el sr. Koch inicia su vida de jubilado.

Este viernes, la conferencia de prensaEnlace externo con expertos del Gobierno Federal, es un reflejo de la situación relativamente tranquila de la evolución epidemiológica: 32 nuevos casos con una incidencia de 359 infectados por 100 000 habitantes en el informe de hoy. Pero esta vez el portador de la información ante los medios no fue Daniel Koch, sino su predecesor al frente del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la Oficina Federal de Salud Pública, Stefan Kuster.

