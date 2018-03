Los ODS pretenden ir más allá de sus predecesores, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), en particular ser más incluyentes. A diferencia de los objetivos anteriores, los ODS también se aplicarán a los Estados ricos.

Nueva red suiza sobre Objetivos del Milenio 15 de febrero de 2018 - 15:55 Autoridades y especialistas en desarrollo se reunieron en Berna para analizar la forma de lograr una exitosa implementación en Suiza de los ambiciosos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Unas 250 personalidades, incluido Bertrand Piccard, participaron este jueves (15.02) en una conferencia organizada por la nueva de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN) bajo el lema ‘Donde la sociedad, la ciencia y la política crean soluciones’. Adoptados en forma unánime por los países miembros de la ONU en septiembre de 2015, los 17 ODS no vinculantes y los 169 objetivos asociados fijan las metas para el 2030 sobre los mayores problemas del mundo, incluidos el hambre, trabajo, educación, desigualdad de género, saneamiento, justicia y paz. Los ODS pretenden ir más allá de sus predecesores, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), en particular ser más incluyentes. A diferencia de los objetivos anteriores, los ODS también se aplicarán a los Estados ricos. Todos los países pueden desarrollar sus propias estrategias para alcanzar en 2030 tales objetivos. Dado que muchas de las acciones requeridas para lograrlos son responsabilidad de los gobiernos locales, la coordinación nacional y la financiación apropiada son fundamentales. + La estrategia suiza contra la pobreza, contradictoria El enfoque principal de Suiza estará en la seguridad en materia de agua, la salud, la paz sostenible y las sociedades incluyentes, así como la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Este país pondrá también especial énfasis en las temáticas de migración y desarrollo, reducción de riesgos en caso de desastres, así como en el consumo y la producción sustentables. Se espera alcanzar los objetivos utilizando los instrumentos y políticas gubernamentales existentes, incluida la Estrategia de Desarrollo Sostenible establecida por un grupo de trabajo federal interdepartamental en 2016. Suiza inició un amplio proceso de consulta en el que participan expertos de la sociedad civil, el mundo académico, empresas y el público, y el año pasado efectuó una consulta en línea para comparar los resultados de una revisión del Gobierno con la opinión pública. Todo esto se incluirá en el primer informe integral de implementación que el Consejo Federal (Gobierno) presentará en julio a la ONU sobre dónde y cómo Suiza puede contribuir a los 17 ODS. También el jueves, la Oficina Federal para el Desarrollo Territorial informó que financia 18 proyectos de desarrollo cantonal y comunal como parte de la contribución de Suiza. Parte del apoyo financiero, por un valor total de 290 000 francos apoya a dos cantones y nueve comunas para la integración de la Agenda 2030 en sus procesos de planificación política. Por primera vez, la ciudad de Lugano (Tesino) elaboró una estrategia de desarrollo sustentable, mientras que aquella de Yverdon-les-Bains (Vaud) renueva una estrategia similar, indicó la Oficina Federal de Desarrollo Territorial.