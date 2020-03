Derechos de autor

Investigan a Juan Carlos por lavado de dinero 04 de marzo de 2020 - 15:09 Juan Carlos, otrora rey de España, habría depositado 100 millones de dólares bajo la cobertura de una fundación de la cual era el único beneficiario, según revelaciones de medios locales suizos. La justicia ginebrina abrió una investigación por lavado de dinero. Juan Carlos escondía 100 millones de dólares en la Banca Mirabeau, en Ginebra. El capital había sido un “regalo” de Arabia Saudita depositado 2008 en una cuenta a nombre de la Fundación Lucuma, precisan los medios locales. “Juan Carlos, que tenía entonces el estatuto de jefe de Estado y cuyo tren de vida era financiado por los contribuyentes españoles, se guardó muy bien de hablar de ese dinero a sus súbditos, y más aún de transferirlo al tesoro público de su país”, anota la Tribune de Genève y 24 Heures. De acuerdo con los cotidianos, Juan Carlos retiró dinero de la cuenta y en 2012 transfirió 65 millones a su amiga Corinna zu Sayn-Wirrgenstein, a una filial de otro banco ginebrino en Bahamas. Esas transacciones, desconocidas por el público hasta ahora, son objeto de una investigación penal en Ginebra “por sospechas de lavado de dinero agravado”, refieren los diarios. “Abierta en 2018, la pesquisa fue confiada al procurador Yves Bertossa, responsable de asuntos financiaros complejo”, puntualizan los rotativos.