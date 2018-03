“Necesitamos la cooperación de los países del Consejo para el establecimiento de un mecanismo internacional contra la impunidad que ayude a nuestro país a salir de esta crisis y garantice que los crímenes que tienen lugar no se repitan. Queremos detener la insoportable normalización de la violencia. Queremos que la vida no sea una mera supervivencia, sino vivirla plenamente, con toda libertad, con alegría y esperanza. En México, queremos paz”.

García Bernal denuncia impunidad en México 13 de marzo de 2018 - 16:52 “La grave situación de los derechos de los ciudadanos en México requiere la atención urgente del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU”, señaló este martes el actor y director mexicano Gael García Bernal en Ginebra. García Bernal se encuentra en Suiza a invitación del Festival de Cine y el Foro de Derechos Humanos (FIFDH), la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos del Hombre (CMDPDH), entidades que buscan aumentar la conciencia internacional sobre el deterioro de los derechos humanos en México. “El FIFDH sigue con preocupación la situación de los derechos humanos en México. Este año, junto a Gael García Bernal, invitamos a los periodistas mexicanos Anabel Hernández y Ixchel Cisneros y el activista Juan Carlos Soni Bulos que compartirán con el público del festival los últimos acontecimientos que tienen lugar en México”, dijo Isabelle Gattiker, directora del FIFDH. García Bernal y Gattiker participaron este martes en un encuentro con la prensa previo al debate público que, en el seno del festival, tendrá lugar este mismo martes sobre el tema: “México: ¿hacia el final de la impunidad?” El artista mexicano explicó que durante doce años, México se ha enfrentado a un alarmante nivel de violencia. “El despliegue de miles de militares para realizar tareas de seguridad pública en el contexto de la guerra contra las drogas ha tenido como consecuencia graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Desde 2006, se han producido más de 200 000 asesinatos, y 2017 fue el año más violento de estas últimas décadas de la historia de México”, dijo. El actor y cineasta mexicano agregó que México requiere la intervención urgente del Consejo de Derechos Humanos y sus Estados miembros para reconocer y abordar la crisis de los derechos humanos. “Necesitamos la cooperación de los países del Consejo para el establecimiento de un mecanismo internacional contra la impunidad que ayude a nuestro país a salir de esta crisis y garantice que los crímenes que tienen lugar no se repitan. Queremos detener la insoportable normalización de la violencia. Queremos que la vida no sea una mera supervivencia, sino vivirla plenamente, con toda libertad, con alegría y esperanza. En México, queremos paz”. Gael García Bernal también participará este miércoles en el Debate General de la 37ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. “La violencia causa, año tras año, la muerte de jóvenes, mujeres y niños, a raíz de las acciones de las autoridades mexicanas. El eje transversal que perpetúa atroces crímenes y las violaciones de los derechos humanos, como la tortura, las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales es la impunidad, alimentada por la corrupción y la falta de voluntad y diligencia de las instituciones encargadas de investigar y de administrar justicia”, denunció por su parte Olga Guzmán Vergara, de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). “Aunque en México la tortura es una práctica generalizada, como lo confirman los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el país reina la impunidad y las víctimas se ven obligadas a permanecer en silencio y sin obtener reparación” acotó Gérald Staberock, secretario general de la OMCT. Cabe señalar que entre las más de 10 000 investigaciones penales que se han abierto, menos de diez sentencias han concluidos con castigos de los crímenes.