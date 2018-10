Hoy en día, la izquierda ya no considera a Karin Keller-Sutter como una aliada de la Unión Democrática de Centro (UDC/ derecha conservadora). La liberal radical forma una pareja pragmática y armoniosa en el Consejo de los Estados con su compatriota de San Gall (Partido Socialista/ PS) Paul Rechsteiner, presidente de la Unión Sindical Suiza (USS).

Keller-Sutter anuncia su candidatura 10 de octubre de 2018 - 09:32 La presidenta del Consejo de los Estados (cámara alta), Karin Keller-Sutter, anunció este martes su decisión de participar en la elección del miembro del Ejecutivo que reemplazará al dimitente ministro de Economía, Johann Schneider-Ammann, ante quien perdió hace ocho años. “Después de una cuidadosa consideración”, la legisladora del Partido Liberal Radical (PLR) decidió "ponerme a disposición de mi partido para una candidatura para la elección al Consejo Federal [Gobierno]”. “Sería un gran honor y un verdadero placer para mí poder comprometerme con mi país en este puesto lleno de responsabilidades”, declaró a la prensa al hacer el anuncio. Karin Keller-Sutter (San Gall) ha sido miembro de la cámara alta durante siete años y es considerada la favorita de esta elección. “A los 54 años, estoy en un período de mi vida en el que tendría mis hombros y mi cabeza libres para dedicarme plenamente a este mandato”, agregó la senadora. “Siento la responsabilidad de poder devolver algo y sin reservas a nuestro país durante los próximos años”. Ministra de Seguridad en San Gall de 2000 a 2012 participó en la elección para la sucesión de Hans-Rudolf Merz en 2010. Su derrota ante Johann Schneider-Ammann fue una sorpresa. La izquierda prefirió apoyar al empresario frente a la “dama de hierro” en asuntos de inmigración. Hoy en día, la izquierda ya no considera a Karin Keller-Sutter como una aliada de la Unión Democrática de Centro (UDC/ derecha conservadora). La liberal radical forma una pareja pragmática y armoniosa en el Consejo de los Estados con su compatriota de San Gall (Partido Socialista/ PS) Paul Rechsteiner, presidente de la Unión Sindical Suiza (USS).