Un pueblo cambió de cantón, sin hacer olas Patricia Islas, con agencias 10 de febrero de 2020 - 14:40 La pequeña ciudad de Clavaleyres cambia de cantón. Los ciudadanos de los cantones de Friburgo y Berna aceptaron en las urnas, por una mayoría abrumadora, la transferencia del poblado de Clavaleyres. Los 50 habitantes de la comuna se convierten así en ciudadanos de Friburgo. El traslado de Clavaleyres de Berna a Friburgo fue aceptado el domingo por los ciudadanos de ambos cantones. Los ciudadanos de Friburgo dijeron que sí al 96,2% y los berneses al 89%. El municipio de 50 habitantes, que se extiende sobre apenas un kilómetro cuadrado, podrá así fusionarse con Murten en el cantón de Friburgo. Clavaleyres ya no pudo renovar sus autoridades comunales y trató de fusionarse con las comunas de Berna, sin éxito. Por lo tanto, se dirigió a su vecino directo, Murten. A fondo las razones de este cambio, en este artículo publicado antes del voto de este domingo: