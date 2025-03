Powell reconoce que los aranceles de Trump tendrán «probables» efectos inflacionarios

2 minutos

Nueva York, 7 mar (EFE).- El presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Jerome Powell, dijo este viernes que «todo el mundo está pronosticando algún efecto inflacionario a causa de los aranceles» y reconoció como «lo más probable» que se vean esos efectos en la economía.

En su intervención en el Foro de Política Monetaria de la University of Chicago Booth School of Business, no obstante, el mandatario del banco central, fiel a su prudencia habitual, declaró que «todavía no se sabe qué es lo que va a pasar».

«Estamos en una etapa en la que todavía tenemos mucha incertidumbre sobre qué pasará, durante cuánto tiempo, a qué nivel… vamos a tener que esperar para ver todo eso. Pero lo más probable es que algo de eso se abra paso; afectará a los exportadores, a los importadores, a los minoristas y, en cierta medida, a los consumidores, y veremos qué pasa», añadió Powell.

Desde su primer día de regreso a la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado -y luego impuesto- aranceles a sus vecinos, Canadá y México, así como a China, entre otros países. Más tarde ha revertido temporalmente algunos de esos gravámenes, sin excluir volver a aplicarlos.

«La nueva administración está en el proceso de implementar cambios de política significativos en cuatro áreas distintas: comercio, inmigración, política fiscal y regulación», anotó Powell.

«La economía de EE. UU. sigue en una buena posición»

Los constantes cambios de planes económicos de Trump no parecen preocupar a Powell.

«A pesar de los elevados niveles de incertidumbre, la economía estadounidense sigue estando en una buena posición», aseguró Powell en su discurso de apertura.

En ese sentido, Powell señaló que está esperando una «mayor claridad» sobre las políticas de Trump antes de tomar la próxima decisión sobre los tipos de interés (la última bajada, de un cuarto de punto, la anunció en noviembre de 2024).

«La inflación ha bajado mucho desde su pico de mediados de 2022, superior al 7%, sin (que haya habido) un aumento brusco del desempleo, un resultado históricamente inusual y muy bienvenido», agregó.

«Si bien el progreso en la reducción de la inflación ha sido generalizado, las cifras recientes siguen estando algo por encima de nuestro objetivo del 2 %. El camino para que la inflación vuelva de manera sostenible a nuestro objetivo ha sido accidentado y esperamos que continúe así», resaltó Powell. EFE

syr/fjo/lar