Presidente del Senado colombiano dice que tumbar al Congreso sería un golpe de Estado

3 minutos

Bogotá, 18 mar (EFE).- El presidente del Senado colombiano, Efraín Cepeda, afirmó este martes que intentar tumbar al Congreso sería también un golpe de Estado, luego de que el mandatario Gustavo Petro llamara a los ciudadanos a rebelarse contra quienes se oponen a sus reformas a la salud y laboral, esta última archivada hoy por esa corporación.

«La única manera de que un senador no vuelva es que no se presente o que se queme (no resulte elegido) en el siguiente periodo. Pero es peligroso hablar de golpe de Estado, el golpe de Estado no es únicamente intentar tumbar al presidente, sino también intentar tumbar a un Congreso legítimamente elegido con 22,6 millones de votos», expresó Cepeda a periodistas.

El presidente del Senado, uno de los principales líderes del partido Conservador y opositor al Gobierno, aseguró que «este es un Congreso legítimo que toma sus decisiones legítimas y de manera independiente».

Petro afirmó hoy, durante una multitudinaria manifestación en defensa de las reformas de su Gobierno y en apoyo a la consulta popular que promueve para sacarlas adelante, que el Senado debe votar a favor de estas iniciativas «para permitir que el pueblo hable» porque en Colombia «se acabaron los corruptos en el Congreso».

«Si no aceptan la consulta el pueblo los sacará del Congreso», expresó el mandatario.

Mientras el presidente hablaba para la multitud, en el Capitolio Nacional, situado en la misma plaza, la Comisión Séptima del Senado debatía un proyecto de resolución firmado por ocho de sus 14 miembros para archivar la reforma laboral ya aprobada en la Cámara de Representantes.

Dicha Comisión finalmente archivó la iniciativa que, según el Gobierno, estaba orientada a mejorar las condiciones de los trabajadores y buscaba crear 91.000 empleos a partir de su implementación, pero los empresarios y otros sectores alegaban que esos beneficios fomentarían la informalidad.

Nuevas críticas

El presidente aseguró este martes en su cuenta de X que la manifestación de este martes fue «histórica» y demuestra «la enorme sensibilidad que se despertó en toda la población como reacción al improperio que han cometido los ocho senadores de la Comisión Séptima en contra del pueblo de Colombia».

«Es una ruptura abierta contra la Constitución, motivada exclusivamente y abiertamente por la codicia. La Constitución ordena a todos los congresistas actuar en función del interés general y lo que constataron ante millones de personas es que los ocho congresistas de la Comisión Séptima actuaron en contra del interés general y en favor del particular», expresó el mandatario.

Petro agregó que lo sucedido hoy en el Senado es «una ruptura total de la Constitución y de la misma institución del Congreso».

«Hasta la justicia debería actuar sobre quienes rompen la institucionalidad (…) El interés particular al que nos enfrentamos no es más sino la intención de ganar a partir de la sobrexplotación y el esclavismo», subrayó el presidente. EFE

jga/joc/nvm