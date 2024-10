Rafael Riqueni: «Tocar me sirve como terapia»

Susana Samhan

Lisboa, 11 oct (EFE).- A Rafael Riqueni (Sevilla, 1962), uno de los grandes maestros de la guitarra flamenca, le gusta más tocar ahora que antes, porque cuando era joven ponía «demasiadas notas» y sabe que le sirve «como terapia».

Así lo señala el artista en una entrevista con EFE antes de presentar este viernes en Lisboa y mañana, en Oporto, su álbum ‘Herencia’, el séptimo trabajo de estudio de este sevillano criado en Triana, que fue un niño prodigio que a los 14 años ganó dos de los principales premios de guitarra flamenca de España.

Su trayectoria tiene trabajos como ‘El parque de María Luisa’ (2017), considerada una obra maestra, y que grabó tras años marcados por problemas de salud, adicciones y su paso por prisión, un periodo descrito en el documental ‘Riqueni’ (2023) de Paco Bech, que acabó convirtiéndose en su representante.

PREGUNTA: ¿Cómo se siente ahora tocando la guitarra?

RESPUESTA: Creo que toco más despacio y sintiendo más las notas, con una expresión más seria, si se puede llamar. Hay veces que me enfado cuando me veo de joven, porque son demasiadas notas, no hace falta tantas notas para contar algo ni para expresar. A mí me gusta más ahora que antes.

Yo sigo preparándome para mis conciertos muchas horas. De hecho, hoy mismo no voy a salir del piso, me voy a quedar aquí practicando. Pero, en realidad, no hace falta tantas notas. Es cierto que en aquellos tiempos éramos como una avanzadilla Tomatito, Gerardo Núñez, (Juan Manuel) Cañizares…, y estábamos muy pendientes de la técnica, porque era la época de los virtuosos, pero aquello pasó y mi forma de ver las cosas ha cambiado mucho.

P: ¿Cómo se ve cuando pasa tiempo sin tocar?

R: No es que haya dejado estos años de tocar, algo he tocado, pero no tenía la seriedad del estudio. Digamos que recuperar más o menos la forma, estar en forma como estaba cuando era joven, me ha costado y no he conseguido la técnica de cuando joven, pero he recuperado bastante. Me ha costado más de diez años de estudiar, recuperarme técnicamente.

P: Cuando no toca la guitarra, ¿Lo echa de menos?

R: Sí, a mí ahora si no toco, me da como mono de tocar, es una especie de droga sana, pero que mí me sirve como terapia. Coger la guitarra y tocar, para mí siempre es como un viaje.

P: Dentro de su profundidad, su música suena ligera y emociona…

R: Mi padre me decía siempre que sacara mi personalidad, que tuviera mi personalidad la guitarra y ahora que ya no está con nosotros, desgraciadamente, le agradezco mucho a mi padre que me indicara por dónde podía ser mi camino. Yendo por la senda del maestro Paco de Lucía no podía ser, porque era un terreno que él había cogido de tonalidades, y todo lo que sea esas tonalidades va a sonar a Paco.

Entonces yo me fabriqué unos temas y unas tonalidades, que es lo que tú me decías, que hay mucho de romanticismo en mi música, pero también hay mucho color, como en ‘El parque de María Luisa’, donde hay mucha variedad de colores, siempre tirando a la nostalgia y a todos esos recuerdos que luego están reflejados, como por ejemplo imitar el sonido del agua o el canto de los pajarillos, imitar incluso a que se vea sin verse la luz del parque.

P: ¿Cómo lleva lo de ser icono de la guitarra flamenca como artistas como Paco de Lucía o Manolo Sanlúcar?

R: Creo que lo que me ha tocado por la parte artística es darle gracias a Dios y al público, y a todas las personas que me han ayudado en el tiempo de enfermedad, porque desde luego soy un afortunado. Eso de que el público me tenga entre los tres o cuatro mejores guitarristas del flamenco ya es mucho. Lo que pasa es que no suelo hablar mucho de mí, casi nada, y no me gusta ser ostentoso ni pretencioso, no es mi estilo.

P: Esta noche actúa en Lisboa y el sábado en Oporto. ¿Qué conoce de la música de Portugal?

R: He oído a varios guitarristas portugueses, me encanta la guitarra portuguesa, precisamente hablando con Paco (Carvajal, director del Festival de Flamenco de Lisboa) y Paco Bech, mi mánager, anoche estaban haciéndome una especie de proyecto para yo estar aquí un tiempo respirando estas tierras y poder hacer algún trabajo sobre Portugal, que se llamaría Campos de Portugal, porque en su momento se lo puse, no hice nada en ese momento de ese proyecto, pero es un proyecto que me atrae mucho. EFE

