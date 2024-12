Refugiado sirio de selfi viral con Merkel no quiere volver a Siria ante futuro incierto

3 minutos

Berlín, 11 dic (EFE).- El sirio Anas Modamani, nacionalizado alemán y cuyo selfi en un centro de acogida para refugiados en Berlín con la entonces canciller alemana, Angela Merkel, se hizo viral en 2015, no tiene intención de volver a Siria tras la caída del régimen de Bachar Al Asad y ve con preocupación el futuro de sus padres en su país de origen.

Modamani, de 27 años y ciudadano alemán desde hace dos, trabaja como cámara, estudió comunicación empresarial, vive con una ucraniana con la que está prometido y se pregunta «por qué regresar, si aquí lo tienes todo».

«En Siria no tengo casa, ni trabajo, ni amigos. Sólo volaré a Siria en vacaciones y para visitar a la familia, probablemente el año que viene, cuando el aeropuerto vuelva a estar operativo», dijo en declaraciones que publica ‘Bild’ este miércoles.

El deseo de Modamani es ofrecer a sus padres una vida mejor y más segura en Alemania, porque Siria, destruida y donde no queda dinero, «no es lugar para vivir a largo plazo», afirma.

«Hace poco, mi familia tuvo que dormir en el sótano y en el pasillo debido a los ataques aéreos sobre Damasco. Sigue siendo peligroso», explica.

Desde que llegara a Berlín en 2015, en plena crisis de los refugiados, Modamani ha intentado sin éxito traer a sus padres a Alemania y estuvo para ello en varios centros de asesoramiento, «pero la reagrupación familiar siempre era muy cara» y para él todavía más difícil, al mayor de 18 años, indica.

Ahora teme que la caída del régimen de Al Asad constituya una complicación adicional para traer a sus padres.

«Alemania no quiere ahora más refugiados, aunque siga habiendo guerra en Siria. Hace mucho que no veo a mi familia, me alegraría que pudieran solicitar asilo aquí», dice.

No obstante, la Oficina Federal para la Migración y los Refugiados (BAMF) no tramitará por el momento más solicitudes de asilo presentadas por ciudadanos sirios a la espera de la evolución de los acontecimientos para adaptar entonces su práctica decisoria a la nueva situación, informó el lunes la ministra alemana del Interior, Nancy Faeser.

Nahla Osman, abogada especialista en derecho migratorio y presidenta de la Asociación de Organizaciones de Ayuda Germano-Siria, precisó a ‘Bild’ que «el programa de admisión exige, entre otras cosas, un motivo para huir» y «si la gente ya no tiene que huir, entonces no se cumple este requisito».

Según el registro central de extranjería, a finales de octubre residían en Alemania 974.136 ciudadanos sirios, de los cuales 5.090 tiene concedido el derecho de asilo, 321.444 tienen la condición de refugiados y 329.242 tiene garantizada la protección subsidiaria.

El resto de ciudadanos sirios se encuentran en Alemania con otros tipos de permisos de residencia, por ejemplo por trabajo o por reagrupación familiar. EFE

