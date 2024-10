Salvini critica a los «jueces proinmigrantes» tras la orden de vaciar centros en Albania

2 minutos

Roma, 18 oct (EFE).- El vicepresidente del Gobierno de Italia, Matteo Salvini, arremetió este viernes contra los «jueces que hacen política de izquierda» después de que la Justicia ordenara la salida de los inmigrantes retenidos en los polémicos centros de Albania.

El líder ultraderechista hizo estas declaraciones al término de la audiencia del juicio en el que está imputado por bloquear en 2019 durante 20 días el desembarco de 147 inmigrantes rescatados en el Mediterráneo central por la ONG española Open Arms, en el marco de su férrea política de puertos cerrados como ministro del Interior.

El proceso en el Tribunal de Palermo (sur), en el que la Fiscalía ha pedido la condena de 6 años de prisión, ha quedado visto para sentencia el próximo 20 de diciembre.

«El viernes antes de Navidad descubriré si para los jueces de Palermo soy culpable del secuestro de personas porque impedí el desembarco de clandestinos o si soy simplemente una persona que ha hecho su trabajo defendiendo su país», dijo en un vídeo.

Salvini manifestó su confianza en que los jueces tengan en cuenta «la realidad y no la fantasía», y criticó, aunque sin citarla expresamente, la decisión de hoy del Tribunal de Roma de ordenar la salida de los 12 inmigrantes retenidos en unos controvertidos centros de acogida construidos por Italia en territorio albanés para aligerar la presión migratoria en el país.

«Si tengo que juzgar lo ocurrido ahora estamos en manos de jueces que hacen política de izquierda, proinmigrantes, partidarios de las ONG, que tratan de desmontar las leyes del Estado», lamentó.

Y agregó: «A una parte de los jueces, no todos: si nada de lo que hace el Gobierno os agrada, presentaos a las elecciones, si creéis que las fronteras de un Estado son algo superado o superable. No me dais miedo de ningún modo».

Salvini terminó su mensaje alegando que, en su opinión, «defender las fronteras no es nunca un delito». EFE

gsm/fpa