Sheinbaum dice que si es cierta presunta estafa con criptomonedas de Milei sería “grave”

2 minutos

Ciudad de México, 17 feb (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó este lunes como “sumamente grave” la presunta estafa con criptomonedas del mandatario argentino, Javier Milei, quien el fin de semana dio difusión a $LIBRA, un toquen con posibles nexos fraudulentos.

“De confirmarse, sí es sumamente grave. Sobre todo hasta donde alcanzan las facultades de un presidente para promover algo privado, aparte del fraude, pero el asunto es cómo como presidente de un país promueves algo para beneficio privado, pues ahí hay un conflicto de interés evidente”, dijo la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Al respecto, Sheinbaum remarcó que se debe separar el poder económico del político.

“Los gobiernos están para servir al pueblo, la iniciativa privada está para hacer negocios con contenido social”, zanjó.

La gobernante mexicana se refirió así a la polémica generada el fin de semana después de que en la noche del viernes, el jefe de Estado argentino hiciera una publicación en sus redes sociales en la que compartió que resaltaba un “emprendimiento privado” de un toquen de criptomonedas bajo el funcionamiento de cadena de bloques.

La publicación permaneció unas cinco horas en las redes, tiempo después del que Milei la borró y ofreció excusas al considerar de que la criptodivisa pudiese estar relacionada con estafas virtuales.

“Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”, señaló Milei en un mensaje publicado pasada la medianoche del sábado.

El “emprendimiento” del que hablaba Milei era una ‘moneda meme’, que se llama ‘$Libra’, y forma parte del espectro de criptomonedas que no cuentan con sustento económico real, basadas en capitalizar el entusiasmo que gira alrededor de un fenómeno o una persona en las redes sociales.

En las horas que el mandatario tardó en eliminar su publicación, la demanda por la criptodivisa estalló, su precio se infló, movió millones de dólares y se desplomó. Tras la polémica, la oposición argentina pidió investigar al mandatario. EFE

csr/afs/psh

(foto)