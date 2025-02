Siete mujeres y cuatro hombres, entre ellos el sospechoso, murieron en tiroteo en Suecia

Örebro (Suecia), 7 feb (EFE).- Siete mujeres y cuatro hombres, entre ellos el supuesto autor, murieron en el tiroteo del pasado martes en una escuela para adultos en Örebro (200 kilómetros al oeste de Estocolmo), informó hoy la Policía sueca, tras finalizar la identificación de los cadáveres.

Las edades de los fallecidos van desde los 28 a los 68 años y todos residían en la región de Örebro.

Las autoridades suecas no hicieron públicos los nombres de los muertos ni su nacionalidad, aunque ya ayer confirmaron que hay personas de distintos países.

Las embajadas de Siria y Bosnia han informado de que hay ciudadanos de estos dos países entre las víctimas.

«El hombre de 35 años que figura entre las víctimas es la persona que la Policía sospecha puede ser el autor. La investigación mostrará si aumenta o no el grado de sospecha, pero ahora mismo todo apunta a que es el autor», consta en un comunicado.

Varios medios suecos publicaron ya hace dos días fotos del sospechoso, Rickard Andersson, un sueco de 35 años, asocial, con problemas psíquicos, que no terminó el bachillerato y sin ingresos declarados en los últimos años.

De acuerdo con el tabloide Aftonbladet, que cita como fuente documentos municipales, Andersson estuvo inscrito en el Campus Risbergska en varios cursos de matemáticas, que nunca finalizó.

No se ha determinado aún el motivo, pero las autoridades creen que actuó solo y que el joven, que no era conocido por la Policía, no tenía vínculos con bandas criminales ni grupos terroristas.

La Policía sueca ha confirmado que el sospechoso tenía licencia de armas y que llevaba consigo tres, cuando encontraron su cadáver, una hora después de llegar a la escuela Risbergska, aunque no ha especificado de qué tipo eran.

Según informó hoy la televisión pública SVT, que cita a varios testigos presenciales, usó un arma semiautomática, una Browning BAR.

El joven compró también varias bombas de humo y las empleó en el tiroteo, lo que dificultó el operativo policial, de acuerdo con la emisora pública Radio de Suecia.

Cinco personas permanecen hospitalizadas, todos estables y dos en cuidados intensivos, mientras que otra fue dada de alta hoy, informaron las autoridades regionales.

La Policía recibió una alarma a las 12.33 del martes y, cinco minutos después, llegó al complejo educativo, donde se encontró con un escenario complicado en un recinto de unos 17.000 metros cuadrados.

«Los agentes de policía que llegaron al lugar describen la situación como un infierno. Se encontraron con muertos y heridos, gritos y humo», explicó ayer en rueda de prensa el jefe policial de la provincia de Örebro, Lars Wirén.

Tras un primer encuentro con el sospechoso, este disparó a los agentes -hasta 130 participaron en el operativo-, que no devolvieron los disparos y lo hallaron muerto más tarde después de suicidarse, según la versión policial. EFE

