Si necesitas comprar nuevos muebles o electrodomésticos pregunta por el servicio de recogida de artículos viejos o dañados a la entrega. Muchas tiendas aceptan pilas gastadas y las farmacias están obligadas a recoger los medicamentos que no necesites o que hayan expirado.

(it)

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Basura y reciclaje 18 de mayo de 2018 - 10:14 Suiza es famosa por sus altos porcentajes de reciclado de residuos, y se supone que todo el mundo contribuye a ello. El pago de una tasa por basura recogida es un incentivo para separar los residuos en casa. Dependiendo del lugar en el que vivas tendrás que comprar bolsas de basura municipales o etiquetas adhesivas para pegarlas en bolsas genéricas. Eliminar basura o reciclar de manera incorrecta puede suponer una multa considerable. Los ayuntamientos (comunas) facilitan información sobre recogida de basuras y reciclaje a sus residentes, generalmente a través del correo y/o internet. También tendrás que ir regularmente a los contenedores de reciclaje más cercanos, que normalmente aceptan vidrio, envases pet, latas y aceite de uso doméstico. Los supermercados también disponen de pequeños contenedores para que puedas descargar envases y cascos antes de hacer la siguiente compra. Para el reciclado de papel muchos ayuntamientos piden a sus ciudadanos que hagan paquetes atados con cordel y los depositen en la calle determinados días de recogida. La mayoría de los municipios tienen un centro de reciclaje, muy práctico si quieres reciclar una gran cantidad de residuos. Cuanto mayor sea el centro, más amplia será la variedad de objetos domésticos o materiales usados que admita, incluidos electrodomésticos, residuos vegetales, objetos de metal, muebles de jardín e incluso cadáveres de animales. Para encontrar tu centro de reciclaje más próximo consulta este mapa interactivo. Si necesitas comprar nuevos muebles o electrodomésticos pregunta por el servicio de recogida de artículos viejos o dañados a la entrega. Muchas tiendas aceptan pilas gastadas y las farmacias están obligadas a recoger los medicamentos que no necesites o que hayan expirado. Es importante conocer los servicios de reciclaje del lugar donde vives. Tu ayuntamiento tendrá la información disponible en internet o en prospectos. Hay determinados días al mes en los que, por ejemplo, se recoge el papel desechable atado en paquetes con cordel, e incluso muebles viejos depositados en la calle. Una forma común de deshacerse de la ropa vieja pero aún útil es colocarla en un recipiente de uso solidario, que normalmente se encuentran en los puntos de reciclaje. Los cubos de basura de la calle también separan desechos generales, papel, envases pet y vidrio.