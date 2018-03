Este contenido fue publicado el 23 de febrero de 2017 8:00 23 de febrero de 2017 - 08:00

Tan especial la placa, como el pago por ella. (Keystone)

VS no significa otra cosa que no sean las siglas del cantón del Valais. Se trata de la matrícula de vehículo realmente singular: el número uno del cantón suizo, que ahora se ha sido vendida por la cantidad de 150 000 francos suizos, es decir 148 000 dólares, en una subasta.

Bueno, si de exclusividad y costo se trata, el récord mundialEnlace externo por el precio d de una matrícula se lo llevó un hombre de negocios de los Emiratos Árabes al obtener en ese país en 2008 la placa con un '1' a cambio de 14 400 000 millones de francos.





swissinfo.ch

