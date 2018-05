Cualquier persona con interés en integrarse en la sociedad suiza no debería tener problemas para encontrar a otras personas de la misma localidad que compartan sus mismas aficiones. Esta plataforma onlineEnlace externo de más de 50 000 asociaciones benéficas, culturales, deportivas o de otras aficiones es un buen recurso para encontrar un club por cantón y tema.

(it)

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Integrarse en la comunidad 18 de mayo de 2018 - 09:32 En Suiza se pone mucho interés en la integración de los extranjeros y en su aptitud para expresarse en una lengua nacional. El objetivo oficial de la política nacional de integración es conseguir tolerancia y respeto mutuo entre suizos y extranjeros. El camino más rápido para la integración económica es formar parte de la mano de obra del país. Sin embargo, la integración social y cultural pueden parecer más difíciles de conseguir. Afortunadamente existen muchas formas de integrarse en la sociedad suiza. Las comunas (municipios) suizas disponen de buenas instalaciones para la práctica del deporte y el ocio, desde pistas y terrenos de juego hasta piscinas y polideportivos. Además de estas infraestructuras existe una enorme variedad de clubes y asociaciones para cada actividad de ocio imaginable. Cualquier persona con interés en integrarse en la sociedad suiza no debería tener problemas para encontrar a otras personas de la misma localidad que compartan sus mismas aficiones. Esta plataforma online de más de 50 000 asociaciones benéficas, culturales, deportivas o de otras aficiones es un buen recurso para encontrar un club por cantón y tema. A los suizos les gusta unirse a grupos, como demuestra el hecho de que la mitad de la población pertenece al menos a una asociación. Además son también muy activos físicamente: el 70% de la población practica un deporte al menos una vez a la semana. La organización benéfica Migraweb es una buena fuente para obtener más información sobre numerosos aspectos de la vida diaria, incluyendo temas como movilidad, seguros, impuestos y familia. La información está disponible en 18 idiomas.