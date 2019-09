Los fumadores de 35 a 54 años tenían catorce veces más probabilidades de morir de cáncer de pulmón que los no fumadores del mismo grupo de edad.

El tabaco cuesta 5 000 millones de francos anuales 09 de septiembre de 2019 - 15:28 Solamente el cigarrillo es responsable de casi el 4% de la factura médica del país y del 14% de las muertes, según un estudio suizo. Una investigación publicada este lunes por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zúrich estima que en 2015 el consumo de tabaco generó costos médicos directos por 3 000 millones de francos. Esa cantidad puede desglosarse en 1 200 millones para el tratamiento del cáncer, 1 000 millones para enfermedades cardiovasculares y 700 millones para enfermedades respiratorias. Además, la economía suiza pierde alrededor de 2 000 millones de francos anuales debido a las enfermedades y a la muerte prematura de la fuerza laboral como consecuencia del tabaquismo. En 2015, el consumo de tabaco en Suiza causó un total de 9 535 decesos; es decir, el 14,1% de todas las muertes en ese año. A modo de comparación: en el mismo año, 253 personas murieron en accidentes de tráfico y 2 500 como consecuencia de la gripe. Los hombres representaron poco menos de dos tercios (64%) de las muertes relacionadas con el tabaco y, en general, la mayoría de esos fallecimientos (44%) se debieron al cáncer. Otras causas comunes de muerte entre los fumadores fueron las enfermedades cardiovasculares, pulmonares y respiratorias, con un 35% y un 21%, respectivamente. Los fumadores de 35 a 54 años tenían catorce veces más probabilidades de morir de cáncer de pulmón que los no fumadores del mismo grupo de edad. El estudio fue encargado por la Asociación Suiza para la Prevención del Tabaquismo. El Parlamento suizo debatirá en la sesión de otoño las normas sobre la publicidad del tabaco.