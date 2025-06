Sofía Rogoski se mide con España a Argentina, su país: “Estoy tranquila, pero será fuerte”

Valencia, 6 jun (EFE).- La jugadora argentina Sofía Rogoski se medirá este fin de semana en Valencia a su país natal con España, país del que obtuvo la ciudadanía hace unos meses, y lo hará en un doble enfrentamiento en la FIH Pro League para el que afirmó que está “tranquila”, pero que auguró que será “fuerte” para ella.

“Estoy muy tranquila, no he sentido nada, pero imagino que el día del partido va a ser otra cosa al escuchar el himno, ver a compañeras que tuve en distintos clubes, que las conozco de toda la vida… Va a ser fuerte, pero una vez te metes dentro del partido ya te olvidas porque represento a España y tengo que dar lo mejor”, dijo en una entrevista con EFE.

Rogoski comenzó su trayectoria en el club de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA) y se marchó de Argentina en 2020 porque quería probar la experiencia en España. Cinco años después, la delantera reconoce que ya siente este país como su casa después de jugar en el Sardinero, Taburiente y Atlètic Terrassa.

“La decisión salió muy de mí, había visto que mucha gente la pasaba bien, terminaban siendo experiencias positivas y me lancé. Tenía 21 cuando me vine y aprendí muchísimo no solo en cuanto a ser profesional en hockey para competir, avanzar en mi carrera deportiva y estar al mejor nivel, sino a la vida, cómo vivirla, cómo tomar decisiones y a disfrutar”, contó.

En 2024 obtuvo la ciudadanía española y el seleccionador Carlos García Cuenca le dio la oportunidad de jugar con las ‘Redsticks’. “Son muchos sentimientos encontrados, pero positivos. Cuando el entrenador me propuso jugar siempre fue de un lado respetuoso y preguntándome si realmente tenía ganas de representar a España, sabiendo que soy argentina y que me podía afectar emocionalmente”, recordó.

“Nunca nadie me había dado la posibilidad en Argentina, hace cinco años que estoy acá y nunca volví realmente a jugar allá. Al estar acá estoy más cerca, mi vida está acá, estoy cómoda, estoy contenta porque es un equipo muy lindo, siempre se me trató con mucho respeto y soy una más, no soy la argentina. Nací en Argentina, pero represento a España. Estoy muy contenta de haber tomado la decisión”, explicó.

“Al final lo sientes como tu casa y si te dan la posibilidad de estar en lo más alto, jugar los mejores torneos en cuanto a lo que amas, no voy a dejar pasar esa oportunidad, es conocer países nuevos, cómo se juega a nivel internacional… Es estar al mejor nivel de todos”, agregó.

Además, Rogoski contó que muchas de ‘Las Leonas’, en las que tiene amigas como Cristina Cosentino, se alegran de que juegue con España: “Eso es lo que vale, que estoy tranquila y cómoda, mis compañeras me hacen sentir así y es lo que me hace que no esté nerviosa, que no sienta nada diferente”.

“Vicky Sauce justo estuvo presente cuando me llamó el entrenador para convocarme. No me dijo nada más que ‘qué pena que no estés con Argentina, pero me alegro mucho por ti’. Obviamente, si hubiera tenido la posibilidad en Argentina, cualquiera lo haría, pero la posibilidad se me dio acá. Todos los comentarios son positivos, mi entorno también está muy contento. Mi familia sabe lo que lo vivo, entreno y siento”, expresó.

Por último, Rogoski se marca grandes objetivos “con buenas y altas expectativas, pero siempre con equilibrio”. “En la selección a corto plazo es rendir en estos últimos ocho partidos de Pro League y poder quedar con el equipo en una zona en la que estemos bien, mantener la categoría”, explicó.

“Como objetivo personal me pongo que me puedan convocar a todos los grandes torneos y poder estar en un Europeo, Mundial o Juegos Olímpicos, que son torneos muy emocionantes de jugar. A nivel de club, seguir creciendo en el Atlètic, fue un año increíble, una temporada de locos, y creo que el que viene va a ser mejor todavía, es mi casa, mi familia”, finalizó. EFE

