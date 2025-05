Solicitan a la Fiscalía de El Salvador información sobre posible detención de periodistas

San Salvador, 6 may (EFE).- Representantes de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y de organizaciones de derechos humanos pidieron este martes a la Fiscalía que se brinde información sobre si existe órdenes de detención contra periodistas del medio digital El Faro y si se ha abierto una causa penal contra ellos.

El abogado Oswaldo Feusier explicó en una rueda de prensa que los solicitantes «tenemos derecho a conocer si existen imputaciones o investigaciones criminales» en contra de al menos siete periodistas.

«Estamos convencidos, desde la APES, que la investigación periodística, el derecho a informar y la libertad de expresión no se puede, ni se debe criminalizar», indicó Feusier, de la Clínica de Primero Auxilios Jurídicos de la APES.

Dijo que esperan que «no se haya abierto una causa penal contra» los periodistas por «el ejercicio de una libertad que es fundamental en una democracia, como es el derecho a informar».

El presidente de la APES, Sergio Arauz, enfatizó en que «el periodismo no es delito, los periodistas no somos delincuentes, ejercemos nuestro derecho a informar, a revelar y a pedir información y a fiscalizar a las autoridades que nos gobiernan».

Señaló que El Salvador, actualmente, «es un país donde no hay garantías constitucionales, estamos en régimen de excepción, no hay derecho a la presunción de inocencia, no hay derecho al debido proceso, no hay independencia judicial, básicamente no hay democracia y la Fiscalía actúa, básicamente, a control remoto a las órdenes del presidente que tenemos».

«Nos asiste el derecho a pedir información, queremos saber si están (los periodistas) siendo señalados y dejar claro que ejercer el periodismo en estas circunstancias habla de un país en el que no existe democracia», añadió.

El presidente de la APES y el abogado Feusier, junto a representantes de organizaciones de derechos humanos, llegaron a una de las sedes de la Fiscalía General para presentar un escrito en la que solicitaron dicha información.

Cristosal, el Servicio Social Pasionista, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, fueron algunas de las organizaciones que acompañaron a la APES.

El sábado, el director de El Faro, Carlos Dada, alertó que la Fiscalía General de El Salvador «prepara órdenes de captura» para periodistas de este medio.

El medio salvadoreño publicó el jueves pasado la primera parte de un vídeo con la entrevista a un líder de pandilla, y el viernes y este sábado reveló una segunda y tercera parte del contenido.

Según El Faro, durante algunos días de enero de este 2025, uno de sus equipos «se movió a diferentes ciudades para entrevistar a dos líderes pandilleros del Barrio 18 Revolucionarios que no solo pactaron durante años con el entorno político de Bukele, sino que escaparon del país con la complicidad de su Gobierno».

El medio afirma que «esta es la primera vez que líderes pandilleros, que también entraron encapuchados al penal de máxima seguridad a recibir instrucciones, revelan en vídeo detalles de los acuerdos que permitieron el ascenso de Bukele al poder total».

El presidente Nayib Bukele no se ha pronunciado ante lo publicado por El Faro.EFE

