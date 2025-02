Temas del día de EFE Internacional del 13 de febrero de 2025 (19.00 horas)

UCRANIA GUERRA

Moscu/Kiev.- El Kremlin aseguró este jueves que los presidentes ruso, Vladímir Putin, y estadounidense, Donald Trump, coincidieron el miércoles durante su conversación telefónica en el fin de la guerra por la vía pacífica, mientras Ucrania clamó su lugar en la mesa de las futuras negociaciones. Moscú dijo que aún no se ha tomado una decisión sobre un encuentro entre Putin y Trump.

(Texto) (Foto) (Audio)

(Se ha enviado documentación sobre las cumbres de Putin con Trump y otros presidentes estadounidenses)

(Se ha enviado un resumen sobre qué se sabe de la iniciativa de Trump para acabar con la guerra de Ucrania y un resumen de lo que piensan los aliados europeos respecto a las negociaciones, entre ellas la Comisión Europea, que ha dicho que Putin «no puede obtener una recompensa por su agresión» a Ucrania)

– Ucrania entra en la fase previa de negociaciones para poner fin a la guerra entre la esperanza de garantizarse el apoyo de EEUU a cambio de acceso a sus recursos naturales y el miedo a que la sintonía de Donald Trump con Vladímir Putin dé ventaja a Rusia en las conversaciones. Por Marcel Gascón (Análisis)

(Texto)

– Se ha enviado un análisis de que el presidente ruso, Vladímir Putin, ha logrado aparentemente lo que buscaba desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Negociar la paz en Ucrania, además de asuntos de seguridad internacional y estabilidad estratégica, sin participación europea (Análisis)

– Se han enviado unas claves sobre el potencial de extracción que le coloca entre los diez primeros países del mundo, Ucrania puede ofrecer a EEUU beneficios económicos sustanciales con el acceso a sus tierras raras, cuya explotación plantea enormes retos por la falta de desarrollo del sector y la cercanía a zonas de combate de algunos de los depósitos más importantes. (Claves)

(Texto) (Foto)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén/Gaza – El grupo islamista Hamás confirmó este jueves su disposición a seguir cumpliendo con el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza «en conformidad con lo firmado», incluido el intercambio de rehenes por prisioneros palestinos previsto para este sábado.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ALEMANIA ATROPELLO

Berlín – Un automóvil ha embestido en la ciudad alemana de Múnich, en el sur del país, a un grupo de personas que participaban en una manifestación sindical, un suceso en el que resultaron heridas al menos 28 personas, según informó la Policía de la capital bávara, cuyas autoridades temen que se trate de un atentado. (Texto)

(Se enviará documentación sobre los atropellos sucedidos en Alemania)

EEUU ARANCELES

Washington.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciará este jueves la imposición de «aranceles recíprocos» a los países que gravan productos estadounidenses, con el objetivo de igualar las tarifas que esas naciones aplican a las exportaciones de Estados Unidos, algo que podría tener un impacto en la relación comercial con Europa.

(texto) (foto) (vídeo) (audio)

(Trump firma las órdenes ejecutivas del dia a las 19.00 horas, antes de su reunión con el primer ministro indio, Narendra Modi)

OTAN DEFENSA

Bruselas – En un contexto de posibles negociaciones para lograr el fin de la guerra en Ucrania, los ministros de Defensa de la OTAN se reúnen en Bruselas por primera vez desde que el republicano Donald Trump volvió a la Casa Blanca.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

SIRIA TRANSICIÓN

París – París acoge una conferencia internacional sobre la transición política y la reconstrucción de Siria tras la caída del régimen de Bachar al Asad.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

EEUU INDIA

Washington – El presidente de EE.UU., Donald Trump, recibe este jueves en la Casa Blanca al primer ministro de la India, Narenda Modi, en un encuentro marcado por la migración, la competencia con China y, sobre todo, el comercio, después de que el mandatario estadounidense haya impuesto aranceles al aluminio y el acero, con impacto directo en la economía india.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

ALEMANIA ELECCIONES

Berlín – Los candidatos a la Cancillería por el bloque conservador, Friedrich Merz; los sociademócratas, Olaf Scholz; Los Verdes, Robert Habeck; y la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel, se someten en un formato de 140 minutos a las preguntas de los ciudadanos.

(Texto) (Foto)

LÍBANO GOBIERNO

Beirut – El primer ministro designado del Líbano, Nawaf Salam, cumple un mes en el puesto con el logro de haber conformado un gobierno y evitado los bloqueos cruzados que tanto han marcado la política libanesa.

(Texto) (Foto)

EEUU GOBIERNO

Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a su mano derecha, Elon Musk, ha declarado la guerra a las políticas públicas de diversidad, equidad e inclusión (llamadas DEI en inglés), una batalla a la que se han sumado grandes empresas en un gesto de fidelidad hacia el nuevo mandatario. Por Esteban Capdepon Sendra

(Texto) (Foto)

YOUTUBE ANIVERSARIO

Nueva York – La popular plataforma de vídeos YouTube cumple el 14 de febrero 20 años, dos décadas en la que la plataforma de vídeos ha conseguido cambiar tanto el sector audiovisual como el del entretenimiento.

(Texto) (Foto)

SALMAN RUSHDIE

Chautauqua (EE.UU.) – El intento de asesinato que sufrió el escritor Salman Rushdie el 12 de agosto de 2022 sucedió en 27 segundos y las nuevas imágenes reveladas este jueves muestran que el joven libanoestadounidense Hadi Matar, quien compareció ante un tribunal, le atacó por la espalda.

(Texto) (Foto) (Video)

CINE BERLINALE

Berlín – La 75ª edición de la Berlinale se abre este jueves con la entrega del Oso de Oro de honor a la actriz escocesa Tilda Swinton, nominada este año al Óscar por el último filme de Pedro Almodóvar, mientras que el jurado oficial, presidido por Todd Haynes, habla en rueda de prensa de sus objetivos.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Presentación del filme ‘Das Licht’ (‘The Light’), del alemán Tom Tykwer, encargado de inaugurar la Berlinale.

– El ministro español de Cultura, Ernest Urtasun, destacó el reconocimiento internacional del que goza la producción cinematográfica nacional en el festival de cine Berlinale, que inicia su 75ª edición este jueves y en cuyo Mercado Europeo del Cine (EFM) España está invitada como ‘País Foco’.

(Texto)(Foto) (Vídeo)

– Gala de inauguración oficial de la 75ª edición de la Berlinale.

R.UNIDO ARTE

Londres – La Galería de Arte Courtauld de Londres presentó la exposición ‘Goya to Impressionism: Masterpieces from the Oskar Reinhart Collection’, que incluye obras de los pintores españoles Francisco de Goya y un cuadro de Pablo Picasso que ocultaba un retrato inédito femenino desde hace un siglo.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

