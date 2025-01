Tras anuncios de Trump: No hay derecho a la salud sin respeto de orientación de género

Davos (Suiza), 21 ene (EFE).- La jefa de la lucha mundial contra la epidemia del sida, Winnie Byanyima, dijo este martes que las personas no pueden disfrutar el derecho a la salud si no se respeta su orientación sexual y de género, tras la declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que su gobierno solo reconocerá los sexos masculino y femenino.

En relación al impacto que tal posición puede tener en los esfuerzos internacionales por erradicar el VIH (virus causante del sida), Byanyima comentó a EFE que de manera general existe un claro retroceso de los derechos humanos y de las mujeres en particular.

«Muchas personas no se someten a una prueba (de diagnóstico) para recibir un tratamiento o un preservativo porque se esconden de la estigmatización y la discriminación, se esconden de las leyes penales, así que parte de lo que tenemos que hacer es promover los derechos humanos de todos», reflexionó.

«No puedes disfrutar de tu derecho a la salud a menos que seas un ciudadano libre e igualitario y no se te juzgue por tu orientación sexual o tu identidad de género. Si no impulsamos los derechos, seguiremos teniendo personas que no pueden obtener lo que la ciencia ofrece», sostuvo en un aparte de su participación en el Foro Económico Mundial de Davos.

Sobre el decisión de Trump de sacar a su país de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Byanyima dijo que esta institución hace al mundo más seguro y que la presencia de Estados Unidos como uno de sus Estados miembros refuerza esta misión.

«Viniendo del mundo de la salud mundial considero que esto es muy triste porque la OMS sirve a todo el mundo, incluido a Estados Unidos, y necesita que Estados Unidos siga sirviendo a todo el mundo, apoyando a todos los países para que cumplan el derecho a la salud para todos», concluyó. EFE

