Trump elige a una mujer a la que define como «una patriota leal» para dirigir Agricultura

Washington, 23 nov (EFE).- El presidente electo estadounidense, Donald Trump, eligió este sábado a Brooke L. Rollins, definida por el republicano como «una patriota leal», para estar al frente del Departamento de Agricultura (USDA, en inglés).

Rollins, de 52 años y nacida en un área rural de Texas, tendrá a su cargo a casi 100.000 empleados del USDA, compuesto por 29 agencias y oficinas.

«Como nuestra próxima secretaria de Agricultura, Brooke (Rollins) encabezará el esfuerzo para proteger a los agricultores estadounidenses, que son verdaderamente la columna vertebral de nuestro país”, dijo el presidente electo en un comunicado de su equipo de transición.

Trump destacó que Rollins ha pasado los últimos cuatro años defendiendo las políticas de “nuestra agenda America First (EE.UU. primero)” como fundadora y directora ejecutiva del America First Policy Institute (AFPI) y America First Works (AFW), desde donde ayudó a crear “un equipo de patriotas leales”.

Recordó que su nominada hizo parte de su Consejo Asesor Económico en 2016, y fue directora del Consejo de Política Nacional, directora de la Oficina de Innovación Estadounidense y asistente del Presidente para Iniciativas Estratégicas.

“Hizo un trabajo increíble durante mi primer mandato… en estos puestos, ayudó a desarrollar y gestionar la agenda de política nacional transformadora de mi administración”, ahondó.

Rollins sería la segunda mujer en estar a cargo del USDA, después de Ann Veneman, que trabajó para el Gobierno de George W. Bush. (2001-2009).

De ser confirmada por el Senado, Rollins participará en la renegociación del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, que se realizará el próximo año, y lidiar con la promesa del presidente electo de establecer aranceles a ciertos productos agrícolas. EFE

