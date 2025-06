Un homenaje a Billy Joel inaugurará el festival de Tribeca, cargado de novedades de cine

3 minutos

Nueva York, 4 jun (EFE)- Un homenaje al cantautor Billy Joel inaugurará esta noche el festival de Tribeca, que llega cargado de novedades del séptimo arte, incluyendo una cifra récord de documentales musicales, a los que se suman otros formatos narrativos como los pódcast o las experiencias inmersivas.

La gala de apertura de Tribeca, que se celebrará del 4 al 15 de junio en Nueva York, se centra en el legendario músico de Nueva York, protagonista del documental ‘Billy Joel: And so it goes’, de Susan Lacy y Jessica Levin, que cuentan su carrera meteórica a través de entrevistas y grabaciones inéditas.

El estreno llega en un momento delicado de salud para Joel, de 76 años, que en 2024 culminó una ‘residencia’ histórica de 10 años y 104 conciertos en el Madison Square Garden, pues hace dos semanas tuvo que cancelar su gira por Estados Unidos y Reno Unido tras ser diagnosticado con hidrocefalia.

Los médicos dijeron a Joel que los conciertos habían agravado sus problemas y reducido su audición, visión y equilibrio, pero ayer mismo este dio un jocoso mensaje público, ‘No me estoy muriendo’, a través de su amigo, el presentador Howard Stern, y no se descarta que asista al evento de hoy.

El festival de Tribeca, cofundado por el actor Robert de Niro con la meta de revitalizar el sur de Manhattan tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, sigue centrado en el cine independiente y las historias de la ciudad, pero en los últimos años ha ido abriendo la puerta a más propuestas.

Este año hay un número récord de documentales musicales, el fuerte de este certamen, entre ellos los de la cantante de origen mexicano Becky G, ‘Rebecca’; el álbum visual de Miley Cyrus ‘Something Beautiful’, y obras sobre Billy Idol, Depeche Mode o Metallica.

También destacan numerosos títulos de Latinoamérica con historias diversas, y que incluyen la puertorriqueña ‘Esta osla’, la uruguaya ‘Un futuro brillante’ o la chilena ‘Cuerpo celeste’, e hitos como el primer corto ecuatoriano, ‘Wannabe’, o el primer documental peruano, ‘Runa Simi’, rodado además en lengua quechua.

Los filmes enfocados en cuestiones sociales también son una de las bazas, como ‘Backside’, sobre los inmigrantes en el negocio de las carreras de caballos, o ‘Yanuni’, que sigue a la líder indígena Juma Xipaia en su lucha para proteger las tierras ancestrales de su pueblo en el Amazonas brasileño.

El festival promete, como todos los años, atraer a rostros de Hollywood, como la pareja de Kevin Bacon y Kyra Sedgwick, protagonistas de ‘The Best you can’; Bryan Cranston, de ‘Everything’s Going to Be Great’, o la dupla Robert de Niro y Martin Scorsese, que celebrarán el 30 aniversario de ‘Casino’.

En cuanto a los últimos formatos narrativos, Tribeca ofrece un programa con once instalaciones que abarcan realidad virtual y aumentada, juegos inmersivos e inteligencia artificial (IA); estrenos de podcast y creaciones auditivas y charlas con participantes del sector del cine. EFE

