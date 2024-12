Un tribunal de Ámsterdam condena a cinco personas por violencia contra hinchas israelíes

Un tribunal neerlandés condenó el martes a cinco hombres por participar en actos de violencia contra hinchas israelíes en Ámsterdam, durante los disturbios que se produjeron en noviembre calificados de antisemitas por gobiernos occidentales.

La corte de Ámsterdam los declaró culpables de una serie de delitos, que incluyen golpear a hinchas del Maccabi de Tel Aviv en plena calle e incitar a la violencia en plataformas de mensajería.

La mayor condena impuesta fue de seis meses de prisión para un hombre identificado como Sefa O., por violencia pública contra varias personas.

Su caso fue el más grave que examinó el tribunal. Según los fiscales, Sefa O desempeñó un «papel protagonista» en la violencia.

El tribunal analizó imágenes en el que se le ve presuntamente pateando a una persona en el suelo, persiguiendo objetivos y propinando puñetazos en la cabeza y el cuerpo de otros individuos.

Pero el fiscal dijo que las palizas tenían «poco que ver con el fútbol».

«En este caso, no hubo pruebas de (…) una intención terrorista y la violencia no estuvo motivada por un sentimiento antisemita», dijo. «La violencia estuvo influida por la situación en Gaza, no por el antisemitismo», subrayó.

En la noche del 7 al 8 de noviembre, aficionados del club israelí Maccabi Tel Aviv fueron perseguidos y golpeados por las calles de Ámsterdam, en el contexto de un partido de fútbol contra el local Ajax. Cinco personas fueron brevemente hospitalizadas.

Los ataques se produjeron después de que los seguidores del Maccabi entonaran cánticos antiárabes, destrozaran un taxi y quemaran una bandera palestina.

Otro hombre identificado como Umutcan A., de 24 años, fue condenado a un mes de cárcel por agredir a aficionados y arrancar violentamente una bufanda del Maccabi a uno de ellos.

Un joven de 22 años identificado como Abushabab M. se enfrenta a un cargo de intento de asesinato, pero su caso se aplazó mientras se somete a una evaluación psiquiátrica.

Otros seis sospechosos comparecerán más adelante. Tres de ellos son menores y sus casos se juzgarán a puerta cerrada.

La policía informó de que estaba investigando al menos a 45 personas por los actos de violencia, incluidos los perpetrados por hinchas del club israelí.

