Una doble de acción rompe barreras envuelta en fuego y saltando de coches en el cine iraní

4 minutos

Jaime León

Teherán, 25 feb (EFE).- Envuelta en fuego, tirándose de coches o saltando por acantilados, Nasrin Teimuri rompe barreras como especialista de cine de acción en la República Islámica de Irán, donde además de los peligros de su profesión se ha enfrentado a las limitaciones que sufren las iraníes.

Admiradora del actor Jackie Chan, Teimuri (1993, Teherán) ejerce de doble de acción, diseña escenas para películas y series y ha creado una escuela para formar a otras mujeres en una profesión que hasta hace no mucho era exclusiva de hombres en el país persa.

“Me decían que una mujer no se puede dedicar a esta profesión. Que las mujeres son físicamente débiles y no tienen el potencial”, cuenta a EFE Teimuri.

La doble explica que cuando comenzó en 2016 los directores preferían contar con dobles masculinos que se vestían de mujer para realizar las escenas peligrosas de las actrices y tuvo que pelear para hacerse un hueco en el sector.

En un programa de talentos de televisión en 2017 no le permitieron prenderse fuego, una acción que ahora es su especialidad.

Y cuando ya trabajaba como doble, el productor de una serie le hizo en una ocasión firmar ante notario que si le pasaba algo ella asumía la responsabilidad, algo que no se exigía a los varones.

Además de las dudas de su capacidad como fémina, el simple hecho de ser mujer le ha impuesto obstáculos en la República Islámica de Irán.

“Cuando haces una escena de acción se preocupan de que no debe verse el cuerpo de la mujer. No se preocupaban tanto por mi vida como por otras cosas”, afirma en referencia al velo y la vestimenta.

De hecho, durante las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo islámico en 2022, publicó un vídeo en redes sociales saltando desde la torre Milad de Teherán con una canción de apoyo a las manifestaciones y recibió un aviso de las autoridades.

“De inmediato me citaron las autoridades y me hicieron firmar una carta en la que me comprometía a no repetirlo. También me bloquearon la cuenta de Instagram durante dos meses”, asegura.

Escuela para mujeres especialistas

Teimuri explica que las cosas han cambiado y ya no se pone en duda la capacidad de las mujeres para ejercer de dobles de acción en su país.

“Incluso hay mujeres que se encargan de escenas de acción de los actores (masculinos)”, asegura ahora con 80 películas y series a sus espaldas, como “Shahrzad”, un serial romántico e histórico considerado uno de los más vistos en la historia de Irán.

Teimuri atribuye este cambio a que ahora hay muchas más mujeres dobles, algo que se debe al equipo que ella misma ha formado y que asciende a unas 35 féminas entre los 6 y los 45 años.

En una de sus sesiones de entrenamiento del equipo de especialistas en Teherán, Teimuri da explicaciones a sus alumnas de cómo caer adecuadamente de un caballo.

Un grupo de 27 mujeres la observan atentamente y repiten los ejercicios que ella realiza, primero cayendo desde un peldaño y más tarde desde un caballo.

“Me dedico a esto por la adrenalina”, dice a EFE Marjan Rabiei, una de las participantes y quien además practica el motociclismo, deporte del que ha sido subcampeona nacional en dos ocasiones.

Rabiei se entrena con Nasrin como especialista de cine desde hace dos años y ha participado en dos películas como asistente hasta ahora.

También se dedica a la escalada y la épica, porque le gusta “hacer cosas emocionantes desde la niñez”.

Y ese es uno de los aspectos fundamentales de este trabajo en Irán dado lo poco que se cobra por ello.

Teimuri explica que a un equipo de cuatro personas les pagan 20 millones de riales (unos 22 dólares) en total por una jornada de trabajo.

“Con eso no se puede vivir. Hay que tener una profesión aparte”, cuenta la especialista, que se gana la vida como profesora de gimnasia, pero a quien le gusta hacer cosas peligrosas por la emoción y al adrenalina desde niña. EFE

ash-jlr/alf

(foto) (video)