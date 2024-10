Una empresa valenciana gana el premio al mejor minorista de alimentos ecológicos de la UE

Bruselas, 23 sep (EFE).- La empresa valenciana Saifresc, dedicada al cultivo y venta de comestibles ecológicos, recibió este lunes en Bruselas el galardón al mejor minorista de alimentos ecológicos otorgado por la Comisión Europea (CE) en la tercera edición de los Premios Ecológicos de la Unión Europea (UE).

Los premios, que abarcan siete categorías y constan de un total de ocho premios individuales, tienen como objetivo reconocer proyectos «innovadores, sostenibles e inspiradores que añadan un valor significativo a la producción y al consumo ecológico», según señaló la CE en un comunicado.

Saifresc nació en 2008 en la huerta de Valencia de la mano de los agricultores Julio Quilis, Francisco Barat y Fermín Salcedo.

«Es un reconocimiento a muchos años de trabajo que ha supuesto un empeño muy grande desde finales de los años 90 y 2000 en darle un enfoque más amplio a la agricultura que el hacer kilos o sacar precios baratos. En Valencia, donde tenemos parcelas muy pequeñas y, por tanto, la competitividad en los precios no es muy buena, si no tomamos alternativas en la producción y en la comercialización, no podremos recuperar la tradición de ser labrador», señaló Quilis en declaraciones a EFE.

«Los tres somos ingenieros agrónomos, somos hijos de labradores y hemos estado trabajando con los agricultores día a día. En ese tiempo uno se da cuenta que hay formas de producir que no son malas de cara a la rentabilidad si técnicamente y prácticamente se puede dominar. La idea de que la agricultura ecológica no es rentable porque no da mucha producción en kilos, habría que revisarla si se hacen las cosas bien hechas y de manera racional», opinó Quilis.

El proyecto está muy vinculado al territorio en el que está implantado: «la huerta de Valencia siempre ha evolucionado junto a la ciudad, era de donde la ciudad se abastecía de comida. Nosotros lo que creemos es que la forma de producir de la huerta no da hoy de si para competir en precios con otros puntos productores. Lo que queremos es producir aquí y que la gente coma género de aquí», dijo.

Para Quilis esta forma de producir también puede ayudar a que la huerta de Valencia se revitalice en paisajes y «en lo que toda la vida ha sido y de lo que todos los valencianos -añadió- estamos cansados de presumir».

Según este labrador, el futuro de la agricultura ecológica pasa por, en primer lugar, conocer cuáles son los costes de producción y, en segundo término, ir de la mano de la investigación y la búsqueda de nuevas formas de producir.

«Ser ecológico no es poner la planta en la tierra, es conocer el medio en el que cultivas, cómo actúan los insectos y qué sinergias hay en el entorno», señaló Quilis.

El resto de los otros siete premios otorgados (mejor agricultor y agricultora ecológica, mejor región ecológica, mejor ciudad ecológica, mejor distrito ecológico, mejor PYME de transformación de alimentos ecológicos y mejor restaurante ecológico) fueron para personas, entidades y empresas de Austria, Alemania, Finlandia, Suecia e Italia.

Los ganadores de este certamen fueron elegidos en una primera fase entre alrededor de 100 participantes de empresas de toda la Unión Europea (UE), de las cuales se seleccionaron 24 de ellas de un total de 11 países para la final.

«Los premiados inspiran a todo el sistema alimentario para que se abran más oportunidades a los pequeños agricultores, a los agricultores jóvenes y a las agricultoras, y también para que se creen más conexiones entre las comunidades locales mediante cadenas de suministro cortas y biodistritos», señaló el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski.

Los premios, otorgados el Día de la Agricultura Ecológica de la UE, fueron creado en marzo de 2021 por la CE y el Comité Económico y Social Europeo, en colaboración con otras organizaciones agrarias europeas, para conseguir una mayor conciencia pública de las características y beneficios de la producción ecológica y, por tanto, aumentar la demanda de productos ecológicos por parte de la población. EFE

