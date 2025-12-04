The Swiss voice in the world since 1935
El fabricante suizo de aviones Pilatus inaugura una planta de producción en Sevilla

Pilatus inaugura una nueva planta de producción en Sevilla
Pilatus inaugura una nueva planta de producción en Sevilla Keystone-SDA
El fabricante suizo de aviones Pilatus inaugura una planta de producción en Sevilla
El fabricante suizo de aviones Pilatus ha inaugurado una nueva planta de producción en Sevilla, España.

El aumento de capacidad permitirá a la compañía satisfacer la alta demanda de los modelos de aviones PC-12 y PC-24.

La producción en la planta de Pilatus en Sevilla se ha ido incrementando desde comienzos de 2025, informó la empresa. Actualmente, ya se fabrican allí ensamblajes estructurales para el PC-24 y arneses de cableado para el PC-12, mientras que la producción estructural del PC-12 comenzará a principios del próximo año.

Según los datos proporcionados, alrededor de 75 personas trabajan actualmente en la planta, y se prevé un aumento adicional de personal durante el próximo año.

Texto adaptado del inglés por Carla Wolff.

