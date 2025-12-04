El fabricante suizo de aviones Pilatus inaugura una planta de producción en Sevilla

Pilatus inaugura una nueva planta de producción en Sevilla Keystone-SDA

El fabricante suizo de aviones Pilatus ha inaugurado una nueva planta de producción en Sevilla, España.

El aumento de capacidad permitirá a la compañía satisfacer la alta demanda de los modelos de aviones PC-12 y PC-24.

La producción en la planta de Pilatus en Sevilla se ha ido incrementando desde comienzos de 2025, informó la empresa. Actualmente, ya se fabrican allí ensamblajes estructurales para el PC-24 y arneses de cableado para el PC-12, mientras que la producción estructural del PC-12 comenzará a principios del próximo año.

Según los datos proporcionados, alrededor de 75 personas trabajan actualmente en la planta, y se prevé un aumento adicional de personal durante el próximo año.

Texto adaptado del inglés por Carla Wolff.

