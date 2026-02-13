Las próximas negociaciones sobre Ucrania tendrán lugar en Ginebra

Ucrania: las próximas negociaciones se llevarán a cabo en Ginebra Keystone-SDA

La próxima ronda de negociaciones entre Moscú, Kiev y Washington, destinada a buscar una solución diplomática al conflicto en Ucrania, tendrá lugar el martes y miércoles en Ginebra, anunció el Kremlin el viernes.

«La próxima ronda de negociaciones (…) se llevará a cabo el 17 y 18 de febrero en Ginebra, también en formato tripartito entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania», declaró el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, a Ria Novosti, una de las principales agencias de noticias estatales de Rusia.

Peskov precisó que el negociador ruso y asesor presidencial, Vladimir Medinski, quien ya ha participado en varias rondas de conversaciones entre Ucrania y Rusia, encabezará la delegación de Moscú en Ginebra.

Cuando se le consultó al respecto, el asesor del líder ucraniano, Dimitro Litvin, confirmó que la delegación de Kiev se está «preparando» para estas conversaciones en Suiza.

Contactado el viernes por la agencia suiza de noticias Keystone-ATS, el Ministerio de Asuntos Exteriores suizo indicó que Suiza respalda cualquier iniciativa diplomática destinada a establecer una paz justa y duradera en Ucrania. «El Ministerio mantiene contacto con todas las partes y ofrece de manera constante sus buenos oficios para ayudar a encontrar un camino hacia la paz», declaró Nicolas Bideau, jefe de comunicación del Ministerio. Añadió que esta oferta se reiteró durante las conversaciones que tuvieron lugar la semana pasada en Kiev y Moscú.

El miércoles, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, señaló que Estados Unidos había propuesto organizar la próxima semana una tercera ronda de conversaciones directas entre Kiev y Moscú en Miami, tras dos encuentros este año en Abu Dhabi.

Según el presidente ucraniano, Kiev aceptó «inmediatamente» esta reunión en Florida. «No nos importa si el encuentro tiene lugar en Miami o Abu Dhabi. Lo importante es que haya resultados», añadió.

En las últimas semanas, Rusia, Ucrania y Estados Unidos han llevado a cabo dos rondas de negociaciones en Abu Dhabi sobre un cese de hostilidades, mientras que los bombardeos rusos, mortales y devastadores, continúan afectando la red energética de Ucrania.

Adaptado del inglés por Carla Wolff.

