Whatsapp denuncia ciberespionaje a periodistas realizado con ‘software’ de empresa israelí

2 minutos

Nueva York, 1 feb (EFE).- La red social WhatsApp, propiedad de la tecnológica estadounidense Meta, ha denunciado una campaña de ciberespionaje contra unos 90 usuarios, entre ellos periodistas, usando el ‘software’ de una empresa israelí, según medios especializados.

WhatsApp dijo que esa campaña, interrumpida en diciembre de 2024, usó ‘programas espía’ (spyware) de la israelí Paragon Solutions y su objetivo fueron unos 90 periodistas y activistas de una veintena de países, sobre todo de Europa, que han sido notificados, recoge NBC News.

Agregó que Paragon empleó un «vector», un método para acceder ilegalmente a una red, posiblemente a través de los grupos de chat y enviando «un archivo de PDF malicioso», pero desconoce quién contrató el ataque.

WhatsApp, que no respondió a preguntas de EFE sobre el ataque y la nacionalidad de los afectados, envió una carta a Paragon para que cese su actividad y no descarta acciones legales, de acuerdo con la edición estadounidense de The Guardian.

Un periodista italiano, Francesco Cancellato, que dirige el medio de investigación Fanpage, dijo el viernes que fue notificado por WhatsApp como una de las víctimas de la campaña de ciberespionaje.

«Nuestras investigaciones indican que usted pudo haber recibido un archivo malicioso a través de WhatsApp y que el spyware pudo haber llevado a que accedieran a sus datos, incluyendo mensajes guardados en el dispositivo», decía la notificación de la red social, según un artículo de Cancellato traducido del italiano.

Paragon es la creadora del ‘programa espía’ Graphite, tiene como clientes a agencias gubernamentales y fue adquirida recientemente por el grupo inversor estadounidense AE Industrial Partners.

Según su web, se define como una empresa de «ciberdefensa» y ofrece soluciones «basadas en la ética» para «localizar y analizar datos digitales», entrenar trabajadores digitales o «mitigar amenazas». EFE

nqs/lar