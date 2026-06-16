Zelenski vuelve a pedir a Trump licencia para fabricar sistemas antibalísticos Patriot

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Évian (Francia)/Kiev, 16 jun (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, volvió a pedir este martes en la cumbre del G7 a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que le dé la licencia necesaria para que Ucrania pueda fabricar por sí misma los sistemas y los misiles antiaéreos que el país necesita para defenderse de los misiles balísticos rusos.

«Hemos hablado sobre esto con el presidente Trump y nuestros equipos trabajarán para que, Dios quiera que funcione esta vez, obtengamos licencia para la producción de los sistemas y los misiles antibalísticos en cuestión», dijo Zelenski en un audio enviado al grupo de WhatsApp de periodistas que cubren su participación en la cumbre.

El presidente ucraniano ya pidió en anteriores ocasiones al presidente de EE.UU. poder fabricar sistemas estadounidenses antimisiles, pero no obtuvo la respuesta que esperaba.

Una de las prioridades diplomáticas de Ucrania es conseguir de sus socios sistemas antiaéreos estadounidenses Patriot adicionales y más misiles PAC-3 para estos sistemas.

El déficit en estas tecnologías del Ejército ucraniano lo hacen vulnerable a los misiles balísticos rusos.

«Las prioridades son claras: más misiles de defensa aérea junto con misiles para producirlos, un paquete de apoyo para el invierno y redoblar la presión sobre Rusia. Es importante que EE.UU. está dispuesto a respaldar todas estas líneas de esfuerzo», escribió Zelenski además en la red social X.

Zelenski también habló de cómo reforzar a Ucrania en este capítulo con el resto de líderes del G7 en la cumbre que éstos celebran desde el lunes en la localidad francesa de Évian.

En su encuentro con el canciller alemán, Friedrich Merz, el jefe de Estado ucraniano abordó el apoyo en materia de defensa a Ucrania, en particular sobre el fortalecimiento adicional de la defensa aérea.

También trataron la situación en el frente y los resultados de los ataques ucranianos de largo alcance contra territorio ruso.

A juicio de Zelenski, es importante que «la eficacia de Ucrania en el campo de batalla y en las capacidades de largo alcance se complemente con una presión global efectiva sobre Rusia».

Los líderes del G7, incluido el presidente estadounidense, Donald Trump, dieron este martes un respaldo claro a Ucrania, a su soberanía y a su integridad territorial, y coincidieron en que hay que presionar más a Rusia para llevarla a una negociación, también con más sanciones al petróleo. EFE

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