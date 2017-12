Questo contenuto è stato pubblicato il 8 dicembre 2017 11.00 08 dicembre 2017 - 11:00

Esiste un modo per conoscere l’interesse dei giovani nella politica al di là della loro partecipazione alle urne?

I prodotti biologici e del commercio equo e solidale hanno il vento in poppa in Svizzera. Ciò malgrado, le cifre relative alle vendite non dicono nulla sulle motivazioni dei consumatori. E quando la scelta di un prodotto è determinata dalla volontà, ad esempio, di proteggere il clima o i lavoratori del sud, il consumo può diventare una forma di partecipazione politica, afferma Birte Gundelach.

Ricercatrice al Centro della democrazia di Aarau, Birte Gundelach sta cercando di mettere a punto un sistema per analizzare le motivazioni politiche dei consumatori.

In Democracy Lab, la serie di video di #DearDemocracy, dei giovani ricercatori raccontano cosa hanno scoperto sulla democrazia.





