La copertina rosa preannuncia un contenuto dai forti accenti cromatici. Il libro della fotografa zurighese Anna Halm celebra effettivamente la diversità dei colori e delle forme dei fiori, un soggetto artistico che è sopravvissuto nel tempo.

Già le prime pagine del libro offrono una passeggiata attraverso una vasta gamma di colori, in tutte le loro sfumature. Anna Halm SchudelLink esterno piazza la sua macchina fotografica così vicino ai boccioli e ai petali, che si sente quasi l'odore del polline, quando si guarda l'immagine. I fiori fotografati ci guidano anche attraverso le stagioni. Freschi, sbiaditi o secchi, sono rappresentati nelle loro diverse fasi di vita.

Intitolato "BlossomLink esterno", il libro si immerge nel cuore della vita floreale in tutte le sue forme. Prima di pubblicare quest’opera, l'artista aveva lavorato per 25 anni su questo tema classico. Le sue immagini sono accompagnate da testi di Franziska KunzeLink esterno e Nadine OlonetzkyLink esterno, che esplorano il simbolismo dei fiori e rievocano la storia delle nature morte floreali.

Anna Halm Schudel (1945) vive e lavora come fotografa freelance a Zurigo. Si è formata alla Vevey School of Photography e al College of Art and Design di Birmingham.

