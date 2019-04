Secondo il critico d'arte Max Andrews (Frieze Magazine) "Francesc Ruiz fa dell'arte in un formato esteso di fumetto che sfrutta il potenziale radicale delle stampe a buon mercato - e delle parole e delle immagini - per forgiare storie e per studiare la costruzione dell'identità omosessuale e la città contemporanea".



© Francesc Ruiz / Fumetto Comic Festival