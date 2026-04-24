“الاتحاد للطيران” تعزز شبكة وجهاتها الأميركية

أعلنت شركة “الاتحاد للطيران” الإماراتية زيادة رحلاتها بين أبوظبي وشيكاغو من رحلة يومية إلى رحلتين يوميا، وزيادة عدد الرحلات بين أبوظبي وشارلوت ابتداء من 15 حزيران/يونيو وحتى 8 أيلول/سبتمبر المقبلين لتصبح رحلة يومية مقارنة بأربع رحلات أسبوعيا، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الجمعة.

وذكرت الوكالة الإماراتية الرسمية أنّ قرار الاتحاد للطيران “يرتكز على الأداء القوي الذي شهدته عقب إطلاق خدماتها إلى تلك الوجهة في 20 آذار/مارس 2026”.

وتُسهم هذه التحسينات في توسيع نطاق تواجد الاتحاد للطيران في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ، وتعزيز الربط بين أميركا الشمالية والأسواق سريعة النمو في الهند ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، مع تحسين الوصول إلى شبكة الرحلات الداخلية الأمريكية عبر شركات الطيران الشريكة، بحسب “وام”.

وسيتم تشغيل الخطين على متن طائرة بوينغ 787-9 دريملاينر التابعة للاتحاد للطيران التي تضم 32 مقعدا في درجة الأعمال و271 مقعدا في الدرجة السياحية.

