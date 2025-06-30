“العربية للطيران” تستأنف رحلاتها إلى دمشق بدءا من 10 تموز/يوليو المقبل

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أعلنت “العربية للطيران” عن استئناف رحلاتها المباشرة بين الشارقة ودمشق اعتباراً من 10 تموز/يوليو المقبل حيث ستنطلق هذه الخدمة المباشرة بمعدل رحلتين يومياً، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات “وام” الإثنين.

وتؤكد هذه الخطوة التزام العربية للطيران، أول واكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المتواصل بتقديم خيارات سفر تتميز بالقيمة المضافة للعملاء بين دولة الإمارات وسوريا، بحسب الوكالة الرسمية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة “العربية للطيران” عادل العلي إن “اطلاق هذه الرحلات يسهم في خدمة الجالية السورية في المنطقة عبر توفير خيارات سفر جديدة وتلبية الطلب المتزايد على السفر بين دولة الإمارات وسوريا ومن خلال توفير رحلتين يومياً”.

وتابع “نهدف إلى منح المسافرين من رجال الأعمال والسياح مزيداً من الراحة والمرونة إلى جانب المساهمة في نمو التبادل التجاري والسياحي والثقافي بين البلدين”.

هت/لين