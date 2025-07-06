“طرق دبي” توقع مذكرة تفاهم لتشغيل مركبات ذاتية القيادة

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وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مذكرة تفاهم مع شركة “بوني. إي آي” (Pony.ai)، لبدء التجارب التشغيلية لمركبات ذاتية القيادة، والتي ستدخل حيّز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام، تمهيدا لإطلاق خدمة تجارية بالكامل بدون سائق في 2026، وفق بيان للهيئة الأحد.

وكشفت مؤخرا شركة “بوني. إيه آي”، المتخصصة في تقنيات القيادة الذاتية، عن الجيل السابع من المركبات الذاتية القيادة الخاصة بها، والتي تتميز باعتمادها على خوارزميات الذكاء الاصطناعي، ومجموعة متطورة من المستشعرات بما فيها تقنيات قياس المسافات عن بُعد والرادارات والكاميرات، لضمان دقة الملاحة والسلامة عبر مختلف ظروف الطرق والأحوال الجوية.

وأضاف البيان أن “بوني. إيه آي” ترتبط بشراكات مع شركات أخرى مثل تينسنت وعلي بابا لدمج خدمات التنقل عبر الروبوتاكسي في تطبيقات مثل ويشات وعلي باي.

م ل