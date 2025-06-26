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“كرو دراغون” تلتحم بمحطة الفضاء وعلى متنها أربعة رواد بينهم هندي لأول مرة

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التحمت كبسولة “كرو دراغون” التي تحمل أول رائد فضاء هندي يدخل محطة الفضاء الدولية، بالمحطة المدارية الخميس، وفق صور بثتها مباشرة شركة “أكسيوم” الأميركية الخاصة المنظمة لمهمة “أكسيوم-4”.

وكان صاروخ “فالكون 9” التابع لشركة سبايس إكس قد انطلق صباح الأربعاء. واتصلت كبسولة دراغون بالمحطة في تمام الساعة 10,31 بتوقيت غرينيتش، وفق صور بثتها مباشرة “أكسيوم”. 

وعلقت رائدة الفضاء الأميركية بيغي ويتسون، قائدة المهمة والموظفة السابقة في ناسا العاملة حاليا في شركة “أكسيوم سبايس” التي تقدم خدمات للرحلات الفضائية الخاصة “غريس سعيدة بوجودها على متن هارموني”. 

غريس هو لقب الكبسولة، وهارموني هو اسم وحدة المحطة التي التحمت بها المركبة. 

وأضافت ويتسون “يشرفنا أن نكون هنا، شكرا لكم”.

تحمل الكبسولة المصنعة من شركة “سبايس إكس” أربعة رواد فضاء، ثلاثة منهم يمثلون بلدانهم في أول مهمة لها على محطة الفضاء الدولية، وهم بولندي ومجري وهندي يجسّد الطموحات الفضائية لنيودلهي التي تهدف إلى إجراء أول رحلة فضائية مأهولة لها عام 2027، فضلا عن رائدة أميركية.

وتضم المهمة رائد الفضاء الهندي شوبهانشو شوكلا إلى جانب البولندي سوافوش أوزنانسكي-فيشنيفيسكي، والمجري تيبور كابو، والأميركية بيغي ويتسون.

ويُفترض أن يطبع شوكلا البالغ 39 سنة تاريخ بلده بكونه أول هندي يزور محطة الفضاء الدولية، والثاني الذي يصل إلى المدار بعد راكيش شارما الذي زار محطة الفضاء السوفياتية “ساليوت 7” عام 1984.

خلال هذه الإقامة، سيُجري الطاقم نحو ستين تجربة علمية، من بينها تجارب على الطحالب المجهرية وعلى “التارديغرادات”، وهي كائنات دقيقة مجهرية معروفة بقدرتها الفائقة على البقاء في الظروف القاسية.

تعود آخر الرحلات الفضائية التي قامت بها الهند أو بولندا أو المجر إلى أكثر من 40 عاما.

تأتي هذه المهمة بعد الخلاف الكبير الذي وقع في بداية حزيران/يونيو بين دونالد ترامب وإيلون ماسك، إذ هدد رجل الأعمال الثري بإيقاف تشغيل كبسولة “كرو دراغون” قبل أن يتراجع عن تهديده.

وتُستخدم هذه الكبسولة من جانب شركة “أكسيوم”، كما تؤدي دورا مهما لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، إذ تشكل المركبة الأميركية الوحيدة المعتمدة حتى اليوم لنقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية.

بور-فز/جك/رك

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