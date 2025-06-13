“ميتا” تجري استثمارا “كبيرا” في “سكيل إيه آي” للذكاء الاصطناعي

afp_tickers

2دقائق

تعتزم “ميتا” إجراء استثمار “كبير” في رأس مال شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة “سكيل إيه آي” Scale AI التي تُقدّر قيمتها في هذه الصفقة بـ29 مليار دولار، في مؤشر على التوجه المتسارع للشركة الأم لفيسبوك نحو الذكاء الاصطناعي.

ولم تعلق “سكيل إيه آي” على سؤال وكالة فرانس برس بشأن حجم هذه الحصة التي قدّمتها وسائل إعلام أميركية بنسبة 49%، وأشار بيانها الصادر الخميس إلى حصة أقلية فقط.

وأكدت “ميتا” أيضا هذه الصفقة التي وُصفت بأنها “شراكة استراتيجية”، وفق بيان أُرسل لوكالة فرانس برس.

للحصول على 49% من أسهم “سكيل إيه آي” بهذا التقييم، سيتعين على “ميتا” دفع ما يزيد قليلا عن 14 مليار دولار.

وبذلك، سيكون هذا ثاني أكبر استثمار للشركة بعد إنفاقها 19 مليار دولار للاستحواذ على منصة “واتساب” عام 2014.

تستند هذه الصفقة إلى تقييم يزيد عن ضعف القيمة التقديرية لآخر جولة تمويلية لشركة Scale AI في أيار/مايو 2024.

كانت “ميتا” استثمرت في الشركة في ذلك الوقت، وكذلك فعلت “أمازون” و”إنتل” وشركة “إنفيديا” الرائدة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي، حيث قُدّرت قيمة الشركة الناشئة في سان فرانسيسكو آنذاك بـ13,8 مليار دولار.

تُعد “سكيل إيه آي” شركة غير معروفة نسبيا، متخصصة في معالجة البيانات المستخدمة لتطوير نماذج ضخمة للذكاء الاصطناعي التوليدي.

غالبا ما تُعتبر جودة البيانات التي تُشغّل هذا البرنامج بأهمية النماذج نفسها، نظرا لدورها الأساسي في توليد النتائج التي يقدمها الذكاء الاصطناعي التوليدي.

تو/جك/دص