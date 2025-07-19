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“نادي شطرنج الشارقة” يطلق جائزة سنوية

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أطلق نادي الشارقة الثقافي للشطرنج جائزة سنوية مع مواصلته سلسلة الأنشطة والفعاليات المجتمعية والرياضية عبر برنامجه الصيفي “عطلتنا غير”، على ما أفادت وكالة انباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة أنّ النادي يستضيف المعسكر التدريبي المشترك مع وفد سلطنة عُمان بهدف تبادل الخبرات بين اللاعبين والمدربين فيما تقام منافسات بطولة الصداقة الخليجية للشطرنج.

ونظم النادي ملتقاه السنوي بحضور رئيس مجلس الإدارة الشيخ  خالد بن حميد القاسمي، وأعلن إطلاق “مبادرة جائزة التميز السنوية” الخاصة بالنادي والتي تستهدف تكريم الكفاءات من الموظفين المدربين واللاعبين.

تشمل الجائزة فئات أفضل لاعب صاعد وأفضل ناشئ وأفضل لاعب شاب وأفضل مدرب وأفضل موظف إداري وأفضل موظف خدمات مساندة وجائزة خاصة بأولياء الأمور.

هت/كام

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