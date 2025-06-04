“نينتندو” تضيف على لعبة “ماريو كارت” الجديدة ميزات ساهمت في نجاح ألعاب أخرى

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في الجزء الجديد من لعبة “ماريو كارت” التي ستُطرح مع جهاز “سويتش 2” الخميس، أضافت شركة ألعاب الفيديو العملاقة “نينتندو” عناصر ساهمت في نجاح ألعاب مثل “فورتنايت”.

وتتمثل الميزة الجديدة الرئيسية في “ماريو كارت وورلد” بعالم مفتوح بين جبال مغطاة بالثلوج وشواطئ خلابة، يُمكن استكشافه بحرّية عن طريق سيارة سباق ويشكّل أيضا مسار سباق بين حلبتين.

وقال منتج اللعبة يابوكي كوسوكي، في مقابلة نُشرت عبر موقع الشركة “أردنا تغيير مفهوم اللعبة كليا لجعلها قابلة للعب في عالم أوسع”.

ورأى أنّ النسخة السابقة من اللعبة “ماريو كارت 8″، “تمكنت من تحسين الصيغة التي كنّا نتّبعها حتى اليوم في السلسلة، إذ يتسابق اللاعبون على مسارات فردية”.

ابتُكرت هذه النسخة الجديدة عام 2017 وصُممت في البداية لجهاز “سويتش” الأصلي، وقد انتقلت أخيرا إلى “سويتش 2” للاستفادة من التقدم التكنولوجي.

بالإضافة إلى عالمها المفتوح، تتميز اللعبة بنمط “باتل رويال”، حيث يُقصى اللاعبون واحدا تلو الآخر، وهو مفهوم شاع استخدامه في ألعاب مثل “فورتنايت” و”كول أوف ديوتي: وارزون”.

وبات يضمّ السباق 24 لاعبا مقارنة بـ12 لاعبا سابقا، وتتميز بتناوب الليل والنهار، وتأثيرات الطقس الديناميكية (الثلج والمطر…)، وزيادة العوائق على الشاشة.

ويتيح جهاز “سويتش 2” للاعبين الدردشة المباشرة. ويمكنهم أيضا الظهور في فقاعات على الشاشة، إذا كان جهازهم مزوّدا بكاميرا تُباع بشكل منفصل.

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