“ني جا 2” يصبح أكثر أفلام الرسوم المتحركة درا للإيرادات في تاريخ الصين (إعلام)

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تفوّق الفيلم الصيني الضخم “ني جا 2” على “إنسايد آوت 2” من إنتاج ديزني، ليصبح أكثر أفلام الرسوم المتحركة ربحية على الإطلاق لناحية الإيرادات، على ما ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية الثلاثاء نقلا عن منصة محلية لبيع التذاكر.

منذ طرحه الشهر الماضي، بيعت كل تذاكر فيلم “ني جا 2” (“Ne Zha 2”) في صالات السينما في الصين، وبات هذا العمل الفيلم الأكثر ربحا في تاريخ شباك التذاكر في البلاد.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلا عن منصة بيع التذاكر “ماويان” الثلاثاء أن الفيلم الملحمي الخيالي حقق إيرادات تجاوزت 12319 مليار يوان (1,72 مليار دولار).

ويضع هذا الرقم الفيلم في الصدارة، متفوقا على “إنسايد آوت 2” الذي حقق 1,7 مليار دولار بعد عرضه العام الماضي.

ويروي فيلم “ني جا 2” قصة إله شاب متمرد يستخدم قواه لمحاربة أعداء هائلين بعد تدمير قريته.

وطُرح الفيلم خارج الصين هذا الشهر، ما أثار الآمال لدى بعض الصينيين بأنه سيحقق نجاحا مماثلا في الخارج.

ودعا الرئيس شي جينبينغ إلى تعزيز الثقة بالثقافة الصينية التقليدية، وحدد هدفا بجعل الصين قوة ثقافية بحلول العام 2035.

وأصبح الفيلم الأصلي “ني جا” بجزئه الأول أكثر أفلام رسوم المتحركة ربحية على شباك التذاكر في الصين بعد طرحه في العام 2019.

لكن تكملة الفيلم تجاوزت كل أرقام شباك التذاكر المحلية السابقة، بما يشمل فيلم الخيال العلمي الناجح “ذي واندرينغ إيرث” الصادر عام 2019 والفيلم الحربي الوطني “ذي باتل أت ذي لايك تشانغجين” عام 2021، في تسعة أيام فقط.

مجو/جك/الح