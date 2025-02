صحيفة لوتون: “قريبًا ستظهر بدائل لخطة ترامب”

أصدقاء ساغي ديكل تشين يتفاعلون أثناء مشاهدتهم بثًا مباشرًا للحظة إطلاق سراحه من أسر حماس، في غيفعوت بار بجنوب إسرائيل، السبت 15 فبراير 2025.

