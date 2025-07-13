The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

آلاف تابعوا تلاوة البابا لاوون صلاة التبشر الملائكي للمرة الأولى من المقر الصيفي

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

توافد آلاف الأشخاص إلى قرية كاستيل غاندولفو الإيطالية الصغيرة الواقعة على تلة قريبة من روما الأحد، للمشاركة في أول صلاة تبشير ملائكي يتلوها البابا لاوون الرابع عشر من مقر إقامته الصيفي. 

وقال البابا من أمام أبواب القصر الرسولي، محاطا بعنصرين من الحرس السويسري بزيهما الرسمي “يسعدني أن أكون بينكم… وأشكركم جميعا على حفاوة الاستقبال”. 

انتقل البابا إلى المقر الصيفي للباباوات في كاستيل غاندولفو في السادس من تموز/يوليو، حيث سيستريح لمدة أسبوعين في البلدة الواقعة على بُعد حوالي عشرين كيلومترا جنوب شرق روما.

واستخدم أسلافه هذا القصر البابوي باستثناء البابا فرنسيس، الذي فضّل البقاء في الفاتيكان في فصل الصيف خلال سنوات حبريته الاثنتي عشرة.

وعلى الرغم من الطقس الممطر، احتشد آلاف الأشخاص في شوارع القرية الواقعة على تلة مُطلة على بحيرة، لمتابعة تلاوة البابا الجديد للمرة الأولى من البلدة صلاة التبشير الملائكي التي يتلوها البابابوات كل يوم أحد. 

وترأس البابا قداسا في كنيسة القديس توما في فيلانوفا، قبل أن يعبر الساحة وسط هتافات الجماهير. وقال “دعونا لا ننسى أن نصلي من أجل السلام، ومن أجل كل من يعانون بسبب الحرب”.

سمك/س ح/غ ر

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما مدى أهمية الموارد المشتركة في عالم اليوم؟

هل ما تزال الموارد المشتركة مهمة في ظل الاقتصاد العالمي والعولمة؟

شارك في الحوار
6 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
54 إعجاب
60 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بولين توروبان

هل هاجرت إلى سويسرا؟ وما هي تجاربك؟

ما الظروف التي رافقت هجرتك إلى سويسرا؟ وما الأسباب التي دفعتك إلى البقاء أو الرحيل؟

شارك في الحوار
5 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية