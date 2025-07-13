آلاف تابعوا تلاوة البابا لاوون صلاة التبشر الملائكي للمرة الأولى من المقر الصيفي

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توافد آلاف الأشخاص إلى قرية كاستيل غاندولفو الإيطالية الصغيرة الواقعة على تلة قريبة من روما الأحد، للمشاركة في أول صلاة تبشير ملائكي يتلوها البابا لاوون الرابع عشر من مقر إقامته الصيفي.

وقال البابا من أمام أبواب القصر الرسولي، محاطا بعنصرين من الحرس السويسري بزيهما الرسمي “يسعدني أن أكون بينكم… وأشكركم جميعا على حفاوة الاستقبال”.

انتقل البابا إلى المقر الصيفي للباباوات في كاستيل غاندولفو في السادس من تموز/يوليو، حيث سيستريح لمدة أسبوعين في البلدة الواقعة على بُعد حوالي عشرين كيلومترا جنوب شرق روما.

واستخدم أسلافه هذا القصر البابوي باستثناء البابا فرنسيس، الذي فضّل البقاء في الفاتيكان في فصل الصيف خلال سنوات حبريته الاثنتي عشرة.

وعلى الرغم من الطقس الممطر، احتشد آلاف الأشخاص في شوارع القرية الواقعة على تلة مُطلة على بحيرة، لمتابعة تلاوة البابا الجديد للمرة الأولى من البلدة صلاة التبشير الملائكي التي يتلوها البابابوات كل يوم أحد.

وترأس البابا قداسا في كنيسة القديس توما في فيلانوفا، قبل أن يعبر الساحة وسط هتافات الجماهير. وقال “دعونا لا ننسى أن نصلي من أجل السلام، ومن أجل كل من يعانون بسبب الحرب”.

سمك/س ح/غ ر