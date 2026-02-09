آلاف يحتجون على زيارة رئيس إسرائيل لأستراليا

سيدني 9 فبراير شباط (رويترز) – تجمع الآلاف في أنحاء أستراليا اليوم الاثنين للاحتجاج على وصول الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج الذي يقوم بزيارة إلى عدة مدن بهدف التعبير عن تضامنه مع اليهود في أستراليا بعد حادث إطلاق نار جماعي وقع العام الماضي.

ويزور هرتسوج أستراليا هذا الأسبوع تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في أعقاب حادث إطلاق النار الذي وقع في 14 ديسمبر كانون الأول على شاطئ بونداي وأسفر عن مقتل 15 شخصا.

وأثارت الزيارة غضب بعض الأستراليين الذين يتهمون هرتسوج بالتواطؤ في مقتل مدنيين في غزة. ونظمت جماعات مناصرة للفلسطينيين احتجاجات في مدن وبلدات في أنحاء البلاد اليوم الاثنين.

وفي سيدني، تجمع الآلاف في ساحة بحي الأعمال المركزي بالمدينة، واستمعوا إلى خطب ورددوا شعارات مؤيدة للفلسطينيين.

وقال متظاهر يبلغ من العمر 30 عاما من سيدني “كانت مذبحة بونداي مروعة، لكن قيادتنا الأسترالية لا تعترف بالشعب الفلسطيني وسكان غزة”.

وأضاف “يتهرب هرتسوج من جميع الأسئلة المتعلقة بالاحتلال وقال إن هذه الزيارة تتعلق بالعلاقات بين أستراليا وإسرائيل، لكنه متواطئ”.

وكان هناك وجود مكثف للشرطة مع طائرة هليكوبتر تحلق في السماء ودوريات ينفذها أفراد من الخيالة.

واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل والغاز المسيل للدموع لدفع مجموعات من الأشخاص الذين كانوا يحاولون اختراق الخط والمضي قدما. وتم اعتقال العديد من المحتجين أثناء اشتباكهم مع الشرطة.

وقالت السلطات في سيدني إن زيارة هرتسوج حدث رئيسي، وكانت مخولة باستخدام صلاحيات نادرا ما تستخدم خلال الزيارة، بما في ذلك القدرة على فصل الحشود ونقلها، وتقييد دخولها إلى مناطق معينة، وتوجيه الناس للمغادرة وتفتيش المركبات.

وأخفق تحرك قضائي أمام محكمة بسيدني اليوم الاثنين من مجموعة الضغط (فلسطين أكشن) التي تنظم الاحتجاجات ضد القيود المفروضة على الاحتجاجات المتوقعة.

*هرتسوج يحيي ذكرى الضحايا

من جهة أخرى، استقبل آلاف من أفراد الجالية اليهودية ومسؤولون حكوميون وسياسيون من أحزاب المعارضة هرتسوج في مناسبة أقيمت على بعد أكثر من كيلومتر واحد من مكان الاحتجاجات تكريما لضحايا هجوم بونداي.

وقال أمام حشد كبير في مركز سيدني الدولي للمؤتمرات، وفقا لتقرير إيه.بي.سي. نيوز ” نتذكر جميعا المقاطعات والتهديدات والزملاء الذين أداروا ظهورهم لأصدقائهم اليهود… كان ذلك مقدمة لبواندي”.

بدأ هرتسوج زيارته من شاطئ بونداي حيث وضع إكليلا من الزهور على نصب تذكاري لضحايا الهجوم.

والتقى هرتسوج بناجين وأفراد من عائلات 15 شخصا قتلوا في حادث إطلاق النار.

وقال في كلمة بموقع الهجوم “كان هذا أيضا هجوما على جميع الأستراليين. لقد استهدفوا القيم التي تُعليها ديمقراطياتنا، وقدسية الحياة البشرية، وحرية الدين، والتسامح، والكرامة، والاحترام”.

وفي بيان، قال أليكس ريفتشين الرئيس التنفيذي المشارك للمجلس التنفيذي ليهود أستراليا إن زيارة هرتسوج “ترفع معنويات مجتمع يتألم”.

وأصدر المجلس اليهودي الأسترالي، وهو من أشد منتقدي الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاثنين رسالة مفتوحة وقعها أكثر من ألف من الأكاديميين والشخصيات البارزة من يهود أستراليا حثوا فيها ألبانيزي على إلغاء دعوة هرتسوج.

(إعداد حسن عمار وأحمد هشام للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )