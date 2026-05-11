أبوظبي تطلق أكثر من 20 مشروعا مع القطاع الخاص بقيمة 55 مليار درهم

أطلق مكتب أبوظبي للاستثمار ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية مجموعة من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة تصل إلى 55 مليار درهم إماراتي، وفق ما أعلنت الحكومة.

وأفاد مكتب أبوظبي الإعلام في بيان بأن حزمة المشاريع الجديدة “تشمل 24 مشروعا في قطاعات النقل والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية على أن يتم طرحها تباعا خلال عامي 2026 و2027”.

وتتضمن الخطة في ما يخص قطاع النقل تنفيذ 11 مشروعا رئيسيا للطرق باستثمارات تبلغ قيمتها 35 مليار درهم، تشمل إنشاء أكثر من 300 كيلومتر من الطرق الجديدة، إلى جانب تعزيز شبكة الطرق بتطوير الطرق القائمة والأنفاق والتقاطعات.

وخصصت الخطة 11 مليار درهم لقطاع البنية التحتية، تشمل تنفيذ خمسة مشاريع حيوية بما فيها السدود وأنظمة تخزين المياه والتحكم في مياه الفيضانات وتطوير شبكات تصريف مياه الأمطار، إضافة إلى أعمال تنسيق المدن.

