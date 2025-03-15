أربعة قتلى على الأقل في انهيار رافعة في تايلاند

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أعلنت الشرطة مقتل أربعة أشخاص على الأقل في سقوط رافعة في موقع بناء بالعاصمة التايلاندية السبت، فيما لا يزال عناصر الانقاذ يحاولون انتشال جثة خامسة من بين الأنقاض.

وقع الحادث في ساعة مبكرة السبت على طريق راما الثاني، وهو طريق سريع رئيسي يصل بانكوك بجنوب البلاد.

وأوضحت الشرطة أن أربعة عمال بناء على الأقل لقوا حتفهم في الموقع، وأن العشرات أصيبوا بجروح.

وقال المسؤول في الشرطة سايام بونسوم للصحافيين في موقع الحادث “انتشلنا أربع جثث، لكن واحدة لا تزال تحت الأنقاض”.

وأوضح أن من بين الأربعة الذين تأكد مقتلهم، ثلاثة مواطنين تايلانديين.

وأكد فتح تحقيق لتحديد سبب الانهيار.

وقال شاهد عيان لقناة ثايراث التلفزيونية إنه سمع دويين قويين قبل أن يرى الرافعة تسقط. وأضاف “كان العمال يصبون الأسمنت عندما حدث ذلك”.

تكثر الحوادث في مواقع البناء في تايلاند حيث غالبا ما يؤدي التراخي في تطبيق معاير السلامة إلى سقوط قتلى.

وأدى انهيار رافعة في ساموت ساخون غرب بانكوك في تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي، إلى مقتل ثلاثة عمال وإصابة عشرة آخرين.

وفي آذار/مارس 2024 لقي سبعة أشخاص حتفهم في انهيار رافعة في مصنع شرق العاصمة.

وقبلها بعام، قضى شخصان على الأقل وأصيب 12 آخرون عندما انهار جسر قيد الإنشاء في بانكوك.

تاك/غد/كام