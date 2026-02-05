The Swiss voice in the world since 1935
أردوغان: اتفاق دمشق وقوات سوريا الديمقراطية يدعم عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني في تركيا

5 فبراير شُبَاط (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا ساهم في تخفيف الضغط على عملية السلام بين الحكومة التركية ومقاتلي جماعة حزب العمال الكردستاني في بلاده.

وفي تعليقات لصحفيين خلال رحلة عودته من رحلة شملت السعودية ومصر، قال أردوغان إن التزام قوات سوريا الديمقراطية بالاتفاق سيعزز مناخ السلام في سوريا ويساعد على تحقيق الاستقرار.

وتخوض تركيا عملية سلام منذ شهور مع جماعة حزب العمال الكردستاني المحظورة، وتشدد على ضرورة حل قوات سوريا الديمقراطية، التي تعدها تركيا هي الأخرى منظمة إرهابية، ونزع سلاحها بالتزامن مع حزب العمال الكردستاني.

(تغطية صحفية طوان جمركجي – إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

