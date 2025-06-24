أردوغان: التعاون الدفاعي بين تركيا وأمريكا سيساعد في تحقيق الأهداف التجارية

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إسطنبول (رويترز) – نقلت الرئاسة التركية في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء عن الرئيس رجب طيب أردوغان القول خلال لقاء بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن من شأن تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية أن يساهم في تحقيق هدف الوصول بحجم التجارة الثنائية إلى 100 مليار دولار.

وذكرت الرئاسة في بيان نشر على موقع إكس أن أردوغان أوضح لترامب أيضا أن تركيا والولايات المتحدة تتمتعان بإمكانات كبيرة في قطاعات مختلفة بما في ذلك الطاقة.

وأضافت أن أردوغان رحب بوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل الذي تم التوصل إليه بجهود أمريكية، وشدد على أهمية الحوار لإنهاء المأساة الإنسانية في غزة.