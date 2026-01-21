أردوغان: نأمل أن يبشر اندماج القوات الكردية بعهد جديد في سوريا

أنقرة 21 يناير كانون الثاني (رويترز) – عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء عن أمله في أن يُبشّر الاندماج الكامل للقوات الكردية في سوريا بعهد جديد في البلد المجاور.

وفي كلمة أمام نواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان، قال أردوغان إنه أجرى اتصالا مثمرا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن سوريا، تضمن محادثات حول القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية هناك.

(تغطية صحفية حسين حياة سيفر- إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)