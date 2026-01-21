The Swiss voice in the world since 1935
أردوغان: نأمل أن يبشر اندماج القوات الكردية بعهد جديد في سوريا

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أنقرة 21 يناير كانون الثاني (رويترز) – عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء عن أمله في أن يُبشّر الاندماج الكامل للقوات الكردية في سوريا بعهد جديد في البلد المجاور.

وفي كلمة أمام نواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان، قال أردوغان إنه أجرى اتصالا مثمرا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن سوريا، تضمن محادثات حول القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية هناك.

(تغطية صحفية حسين حياة سيفر- إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)

