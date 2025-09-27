أردوغان يؤكد لرئيس وزراء إسبانيا دعم تركيا لجهود إدخال المساعدات إلى غزة

إسطنبول (رويترز) – أعلن مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الرئيس أبلغ رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانتشيث عبر الهاتف بأن تركيا ستواصل جهودها لوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى هناك دون انقطاع.

وجاء في بيان للرئاسة التركية “عبّر رئيسنا عن ارتياحه لموقف رئيس الوزراء سانتشيث تجاه أسطول الصمود (الساعي لإيصال المساعدات إلى غزة)، وقال إن تركيا تراقب الوضع عن كثب”، في إشارة إلى أسطول المساعدات الدولي الذي يهدف إلى كسر الحصار البحري الإسرائيلي على غزة.

